Álex Segura, el delantero del Real Santander que quiere superar a punta goles la carrera de su padre

El Torneo del Fútbol Colombiano ya tuvo sus primeras seis fechas y uno de los equipos que quiere seguir sumando y meterse en los cuadrangulares finales es el Real Santander. Para este semestre, el equipo 'albiceleste' le abrió las puertas en la plantilla profesional a Álex Segura, un joven de 20 años que el viernes 18 de agosto se consagró con las mieles del gol, tras marcar un doblete frente a Cortuluá, y que quiere seguir los pasas de su padre Álex Fernando Segura, otrora jugador de la Selección Colombia.

El fútbol llegó a la vida de Álex Santiago Segura por su padre, Álex Fernando, recordado jugador que debutó en el Atlético Bucaramanga, tuvo un paso por Acapulco FC en México, vistió la camiseta de la Selección Colombia en el tradicional torneo de Esperanzas de Toulon, jugó en Vietnam y prácticamente se retiró en el Real Santander.

Justamente en este último equipo, Álex Santiago vio a su padre jugar a la pelota, lo curioso es que ahora los papeles han cambiado, su papá, con 42 años y ya retirado, lo va a ver al estadio Villa Concha, en Piedecuesta, escenario donde ha dado sus primeros pasos como jugador.

Álex Santiago Segura, es nuestro invitado en ' Historias de la B ' y tiene claro que con su talento puede sobrepasar y mejorar lo hecho por su padre en el mundo del fútbol.

¿Qué recuerdo tiene de su infancia y la carrera como futbolista de su padre Álex Fernando Segura?

"Yo nací en el 2003 y él llegó al Real Santander en el 2007, yo ya tenía conciencia, lo iba a ver jugar con mi mamá. Recuerdo un partido en Floridablanca que juega y yo estaba ahí en la grada. Ese día me dio mucha alegría, el hizo el gol y nos lo dedicó".

¿Lo influenció mucho su padre para jugar al fútbol?

"Acá la familia siempre ha sido deportista, entonces creo que también es como de sangre. Mi mamá fue deportista, mi abuelo paterno fue jugador y me encaminé al fútbol".

La carrera de Álex Santiago Segura...

"Yo empecé en el Real Santander, más o menos me gustaba ahí el fútbol, y ya después de un año me fui para Comfenalco Santander. Me quedé cuatro años allá, me voy para la escuela de mi padre. En pro de mejorar, a los 15 años decido aprobarme de Atlético Nacional y se me da la oportunidad de quedarme. Hice todo el proceso formativo, duré cinco años allá y lastimosamente en diciembre del año pasado, me dicen que no voy a continuar. A principios del 2023 voy al Real Santander y se me abre un cupo para jugar el torneo nacional Sub-20. Hice una buena campaña en este primer semestre y deciden subirme al primer equipo".

Su papá era volante y usted es delantero, más allá de eso, ¿en qué se diferencian?

"Mi papá era un tipo guerrero, tranquilo y buena persona, y tengo eso de él. En lo técnico soy mejor, sin menospreciar a mi papá. Tengo buen pie, técnica, visión, lectura de juego y sé hacer goles".

¿Cuáles fueron las sensaciones, tras debutar como profesional con el Real Santander?

"Hubo momentos encontrados en todo lo que llevo en la carrera del fútbol, momentos difíciles que tuve que pasar en Medellín, estando allá no tuve casi posibilidades de jugar y creo que ahí se ven reflejados todos los sacrificios que hizo mi familia y los que yo hice.

¿Su papá ya le dio el primer regaño, tras el debut?

"No me ha dado ningún regaño (risas), la verdad está muy contento, muy orgulloso, de que debutara y sobre todo acá en la tierra".

¿Cómo ve su carrera a futuro?

"Apenas estoy empezando, soy un chico joven, creo que lo primordial ahorita es jugar, estar consolidado en el equipo y hacer goles para dar ese salto a la primera división. Después quisiera ir al exterior y recibir el llamado de la Selección Colombia".

¿Qué le dijo su padre luego de marcar sus dos primeros goles como profesional?

"Contento, orgulloso y lloró. Me dijo que estaba muy feliz de haber marcado mis primeros goles como jugador, pero me dijo que apenas esto comienza. Te falta bastante camino por recorrer me dijo".