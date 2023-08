Armando 'Piripi' Osma quiere poner a jugar buen fútbol a los 'pelaos' del Bogotá FC

El Torneo de Fútbol Colombiano está apenas comenzando en este segundo semestre de 2023 y uno de los equipos que quiera ser protagonista es Bogotá FC. El equipo capitalino no ha 'cuajado' buenas campañas en el último tiempo y ahora quiere brillar de la mano del director técnico Armando 'Piripi' Osma, nuestro invitado en 'Historias de la B '.

Osma nació en Bucaramanga hace 61 años y en su arribo a Bogotá se enamoró de Millonarios. Se convirtió en futbolista profesional, debutó con los 'leopardos' y paso por Once Caldas, Deportivo Cali y Deportes Tolima. Luego cumplió su sueño de ser jugador 'embajador' y antes de retirarse en la escuadra de su tierra jugó en Cortuluá.

No se separó del fútbol, empezó como formador y fue la mano derecha de Luis Fernando Suárez, en equipos como Tolima, Aucas, La Equidad, Junior y la selección absoluta de Ecuador. Justamente en este último país en mención, Osma tuvo una larga aventura como DT pasando por Olmedo, Macara, Manta y América de Quito.

En el 2022 volvió a su querida Bucaramanga para dirigir a los 'leopardos'. Ahora, en esta nueva aventura con Bogotá FC, 'Piripi' quiere buen futbol y conseguir el anhelado ascenso.

¿Qué se siente volver a Bogotá? ¿Qué recuerdos tiene?

De corazón azul

"Yo siempre dentro de la vida deportiva que he tenido, yo me hice futbolista por ver a Millonarios. Mi papá me llevó al estadio de la mano de mi hermano y vivíamos en Bogotá y fuimos a ver el clásico Millonario vs Santa Fe y a mí a los 6 o 7 años, no recuerdo bien, pues me quedó me quedé impactado por el por El Campín por esas cosas de la vida pues dentro de mi carrera deportiva yo algún día anhelaba a jugadores Millonarios. Entonces se me dio eso por allá en el año 1994 cuando fue técnico Vladimir Popovich. Hubo algo casual, yo venía a Santa Fe y alguien se atravesó en el camino y me mandó con la dirección para Millonarios, porque el técnico era Vladimir Popovich y fue mi técnico en el año 84, 85 y después en el 88".

Un paso 'asegurador'

"Ya siendo entrenador de fútbol nos cruzamos un día con Luis Fernando Suárez, yo venía de Ecuador y él venía de México y nos encontramos y decidimos de pronto volver a trabajar juntos en el año 2017. Se abrió la puerta de La Equidad, vinimos a mitad de año a hacer un torneo con pretemporada a bordo corta, pero eficaz y logramos volver a clasificar a las finales y en el año 2018 hicimos una excelente campaña con el mismo equipo. Eso nos catapultó para ser notificados por junio del año 2019 a ir a trabajar a Barranquilla con el Junior".

El sueño del ascenso con Bogotá FC

Ahora esta es mi tercera oportunidad de venir aquí a Bogotá, pienso que vamos a ver lo mejor para que Bogotá tenga esa posibilidad también de ascender porque es la idea, es el único equipo bogotano que todavía no ha llegado a primera".

Armando 'Piripi' Osma, DT de Bogotá FC. Fabián Moreno - jefe de Prensa Bogotá FC

¿Cómo se dio su llegada al Bogotá FC?

"Eso fue curioso porque el presidente Ferney Perdomo me invitó a Armenia a ver el primer partido. Primero que todo hablamos largo de fútbol, él me contó todo su trajinar en estos 20 años, su idea y después le propuse un proyecto que yo lo tenía ahí guardado para el Deportivo Cali, lo tengo guardado hace mucho tiempo, porque estuve cerca también de llegar al Cali, pero se abrió esta posibilidad, yo no quería quedarme más en la casa la verdad, uno tiene que estar siempre moviéndose".

¿En qué consiste ese proyecto?

"Le mostré este proyecto que tiene tres puntos claves: modelo de juego, modelo de entrenamiento y el modelo de análisis de lo que estamos haciendo. Todo bajo una fórmula que se llama rendimiento que es la sumatoria de la planificación, la programación del jugador, la periodización sumado con el entrenamiento individual sectorial, intersectorial y colectivo y eso sumado a la competencia interna, la competencia local, a la competencia visitante y la competencia internacional que me produzco un rendimiento para esos futbolistas para mirar a dónde vamos a llegar porque todos los niveles competitivos son diferentes no es lo mismo una Copa interior o una Copa libertadores". Dentro de esa programación uno tiene que darles muchas herramientas a los futbolistas y me encontré con que cuando yo empecé a trabajar el grupo tenía ese deseo de que yo les diera esa información y me lo fueron manifestando y el modelo de entrenamiento les ha gustado".

¿Cómo juegan los equipos del profesor Osma?

"Yo siempre he pensado que el fútbol es un juego táctico estratégico que lo manda la técnica lo domina por donde se vea y un jugador técnico me hará a mí ser mucho más efectivo que un jugador que no tiene técnica, lo físico es algo que va de la mano ya con la preparación, pero la parte técnica si es algo muy vital. Entonces un jugador que el fútbol lo entiende que se juega de norte a sur debe jugar de norte a sur, no de oriente occidente, debe empezar a controlar la pelota de norte a sur, debe dar la mayoría de los pases para adelante y por sobre todas las cosas como es un espectáculo para hacer goles, a mí me gusta que el equipo tenga situaciones claras de gol durante cada partido, si se erran o se anotan bienvenido sea porque todo es un motivo de entrenamiento uno para perfeccionar.

Bogotá es un equipo con muchos jugadores jóvenes, ¿Cuál es el mensaje para ellos a la hora de entrenar y jugar?

"Para los muchachos es un mensaje de tener siempre pendiente el margen de error para que ellos se hagan cada día más seguros con la pelota en las acciones técnico tácticas y sobre todo el corregir errores cuando yo los describo en la misma práctica de entrenamiento. Voy y le hago entender el error para que él crezca y tenemos un grupo de jugadores son 20 de muy buena condición la verdad, que vayan creciendo junto con los más grandes porque aunque aquí hay jugadores muy veteranos son jugadores jóvenes la mayoría y un promedio de 23 años y los más grandes son los dos bogotanos: Sebastián Salazar y Darío Rodríguez, que son las insignia del club porque también piensa en eso Bogotá, es tiene que ser representado por gente de su propia ciudad y el sentido de pertenencia para mí es importante. Ellos están haciendo grandes trabajos ahí con el grupo y con todos estos muchachos que están empezando porque ellos son dos líderes que quieren que sus compañeros se empujen para el mismo lado y nos hagamos un equipo competitivamente hablando bastante fuerte".