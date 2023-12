Así se jugará la primera fecha del Torneo 2024-I, de la Primera B, en Colombia

La primera B del fútbol colombiano tendrá una nueva edición de su torneo en este 2024 y en la noche de este jueves 21 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la primera fecha.

Así las cosas, la primera fecha de la Primera B tendrá los siguientes enfrentamientos:

Bogotá FC vs Unión Magdalena

Orsomarso vs Real Soacha

Real Santander vs Leones

Barranquilla vs Tigres

Llaneros vs Boca Juniors

Quindío vs Huila

Real Cartagena vs Cortuluá

Atlético FC vs Cúcuta Deportivo

¿Cuáles son los equipos que descendieron y ahora jugarán en la Primera B?

Para esta nueva edición del Torneo de la Primera B habrá nuevos inquilinos, ya que tanto Unión Magdalena como Atlético Huila fueron los equipos que no pudieron mantener la categoría y ahora lucharán por volver a jugar en la máxima división de nuestro balompié. Entretanto, Fortaleza y Patriotas tuvieron un destacado rendimiento deportivo en este 2023 en el torneo y los buenos resultados les permitió ascender.

