Así se jugará la primera fecha del torneo de la Primera B en Colombia

La primera B del fútbol colombiano tendrá una nueva edición de su torneo en este 2023 y en la noche de este jueves 12 de enero se llevó a cabo el sorteo de la primera fecha.

Pero primero, se explicó el formato del certamen, que en esta oportunidad estará dividido en tres fases. De entrada, la primera de estas será un ‘todos contra todos’ de 16 fechas que irá desde el 4 de febrero hasta el 16 de mayo.

Luego, los ocho mejores equipos avanzarán a la segunda fase en la que se dividirán en dos grupos de cuatro equipos, donde los dos mejores clubes del ‘todos contra todos’ serán los cabeza de grupo.

Además, los clubes del tercer al octavo puesto serán divididos en las siguientes parejas (3-4, 5-6 y 7-8), donde uno de los clubes sorteados sembrará al otro en el siguiente grupo.

Los duelos de la segunda fase se llevarán a cabo del 13 de mayo al 6 de junio.

Finalmente, los dos mejores equipos de los cuadrangulares se enfrentarán en una serie final de ida y vuelta que tendrá lugar el próximo 10 y 17 de junio.

Eso sí, vale aclarar que durante este sorteo también se definió que la novena jornada del primer torneo del 2023 de la Primera B será la de los clásicos.

Así las cosas, la primera fecha de la Primera B tendrá los siguientes enfrentamientos:

Bogotá vs Quindío

Cortuluá vs Valledupar

Cúcuta Deportivo vs Orsomarso

Fortaleza vs Tigres

Leones vs Boca Juniors

Barranquilla FC vs Real Cartagena

Patriotas vs Llaneros

Atlético vs Real Santander

¿Cuáles son los equipos que descendieron y ahora jugarán en la Primera B?

Para esta nueva edición del torneo de la Primera B habrá nuevos inquilinos, ya que tanto Cortuluá y Patriotas fueron los equipos no pudieron mantener la categoría y ahora lucharán volver a jugar en la máxima categoría de nuestro balompié. Entretanto, Huila y Boyacá Chicó tuvieron un destacado rendimiento deportivo el año pasado en la Primera B y los buenos resultados les permitió ascender. Sin embargo, no la tendrán nada fácil, puesto que deberá luchar contra reconocidos equipos como Millonarios, Nacional y Junior de Barranquilla, entre otros, para obtener los puntos necesario y alejarse poco a poco de los últimos puesto de la tabla de reclasificación.