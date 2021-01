Atlético de Cali sigue en buena racha: goleó al Real Cartagena y es nuevo líder de la Primera B

La segunda jornada del Torneo Colombiano de la Primera B ha transcurrido con normalidad este fin de semana. La sorpresa de la fecha estuvo a cargo de Atlético, que venció con contundencia al Real Cartagena por 3-0. Por su parte, el Deportes Quindío enderezó su camino y le ganó 1 por 0 a Llaneros como visitante.

En un partidazo, Valledupar y Orsomarso se 'mataron' a goles. Al final, el conjunto vallecaucano se impuso por 4-3 en condición de visitante y mantuvo su invicto. En cambio, Leones y Fortaleza repartieron los puntos, en un juego que quedó debiendo goles.

La jornada se complementará este lunes con el partido entre Atlético Huila y Bogotá. El campeón del 2020 buscará ratificar su título empezando con el 'pie derecho'. Ambos equipos harán su debut, luego de que sus juegos de la primera fecha fueran aplazados.

Ya, el martes, se medirán Tigres y Unión Magdalena.

El partido entre Cortuluá y Real San Andrés se suma a los partidos aplazados de la primera fecha. Aún está pendiente de fecha y hora de reprogramación.

Resultados y partidos pendientes:

Barranquilla 1-0 Boca Juniors de Cali

Atlético 3-0 Real Cartagena

Valledupar 3-4 Orsomarso

Leones 0-0 Fortaleza

Llaneros 0-1 Quindío

- Lunes 4:00 p.m.: Atlético Huila vs. Bogotá

- Martes 2:00 p.m.: Tigres vs Unión Magdalena

- Aplazado: Cortuluá vs Real San Andrés