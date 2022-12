No, gracias.

Atlético Huila cedió puntos de local y no pasó del empate 1-1 con Fortaleza, en la Primera B Atlético Huila cedió puntos de local y no pasó del empate 1-1 con Fortaleza. ​​​​​​​El equipo dirigido por Flavio Robatto no pudo en el Plazas Alcid y sumó su segundo empate en el arraque de la Primera B.