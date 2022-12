Barranquilla y Cortuluá, entre polémicas y dichos por un gol en la Primera B

Los tulueños alegan que uno de los tantos de los barranquilleros se dio en medio de una clara falta de juego limpio, tras un balón a tierra. Acá las versiones.

Una polémica se armó después del empate 2-2 entre Barranquilla y Cortuluá, el jueves pasado en el torneo de la Primera B del fútbol colombiano.

Y todo porque para los del 'Corazón del Valle' sus pares barranquilleros desconocieron el famoso juego limpio, no devolvieron el balón tras una reanudación con el útil a tierra y Daniel Mosquera acabó anotando el gol.

GolCaracol com habló con los técnicos Álvaro Hernández y Roberto Peñalosa, de vallecaucanos y atlanticenses, respectivamente, sobre el espinoso tema.

Álvaro Hernández:

“La jugada se presenta antes del gol, cuando un jugador de Barranquilla cae al piso, ellos no lo sacan, sino que nos atacan, Cortuluá recupera el balón, tenemos un claro contragolpe y el árbitro ahí si paró el partido, para que atiendan al rival. Luego, un futbolista de Barranquilla hace el juego limpio, tira la pelota, pero ellos empiezan a presionar y nuestro central se confunde inmediatamente, porque es una jugada donde siempre se ha presentado, que se da la libertad para empezar a jugar, pero ellos fueron con la clara idea de irnos a atacar, recuperaron el balón, convirtieron y celebraron a rabiar. Fue una jugada desafortunada, hubo discusiones con el cuerpo técnico del Barranquilla”.

Roberto Peñalosa:

“El jugador nuestro le entrega el balón al defensor pero te comento que viene perseguido, durante todos los minutos anteriores a ese gol, Cortuluá hizo tiempo, todas las jugadas en las faltas hicieron tiempo, no fue un juego limpio de parte de ellos. Mis jugadores me comentan después del primer tiempo que ellos se la entregan al defensor y el jugador nuestro le hace señas para que tomara la pelota y el rival no quería, el futbolista nuestro, al ver eso, se la quitó y se la entregó a su compañero, mis dirigidos me dicen que Cortuluá no estaba haciendo juego limpio, no fue algo predeterminado, se dio por la calentura del partido”.