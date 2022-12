Belmer Aguilar, asistente de Boyacá Chicó: "Pereira querrá jugar lento acá, pero debemos poner el ritmo"

El exfutbolista y asistente técnico de Jhon 'la Flecha' Gómez en el conjunto ajedrezado habló con GolCaracol del juego de este martes, en Tunja, en la vuelta de la final del Torneo Águila II 2019.

Este martes, a las 8 de la noche, Boyacá Chicó y Pereira se enfrentarán en el estadio La Independencia, de Tunja, en la final del segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano. En la ida, los 'matecañas' salieron ganadores 2-1 y ahora los ajedrezados serán los de la obligación de remontar dicho marcador.

En la antesala del importante partido y tras el último entrenamiento en su sede, Belmer Aguilar, asistente técnico de Chicó, se refirió al enfrentamiento con los risaraldenses.

"Nosotros estamos bien. Ya se hizo el duelo por la derrota en Pereira, ahora con muchas ganas, entrega, allá no se pudo ganar y esperando este partido de vuelta. Hay que tener intensidad y finalizar de la mejor manera este Torneo Águila II", dijo de entrada Aguilar, quien fue un zaguero central que defendió las camisetas de Medellín, Quindío, Millonarios, Junior, América, Bucaramanga y Envigado, entre otros.

El antioque agregó que "hemos hablado con nuestros jugadores, los vemos muy maduros, con mucha autocrítica y estamos con todo".

¿Cómo se juegan las finales?

"Las finales son complejas, se planifica desde un sentimiento individual de cada jugador, que a su vez aporta todo lo que tiene en el colectivo. En la medida en que se puede crecer en lo individual, el colectivo va a andar mejor. Las finales tiene líneas muy finas, en las que la concentración sostenida hace la diferencia".

¿Qué se ha hablado con el grupo de jugadores?

"Tanto el profesor Gómez, como yo somos muy simples en los mensajes que les damos. Los estamos llenando de razones, de convencimiento teniendo en cuenta que muchos tienen recorrido y acá lo único que sirve es ascender. Ellos lo tienen presente. Ahora hay que trascender en la cancha y crecer frente a Pereira".

¿Qué Pereira esperan en Tunja?

"Ellos tienen hombre de mucho recorrido, esperamos que ellos hagan un partido lento, ya tienen los tres puntos en casa y por eso el mensaje para nuestro grupo es que tengan mucho ritmo, que sean intensos y que salgan dispuestos a conseguir el resultado que necesitamos".

¿Les preocupa algo externo al juego mismo, después de las acusaciones de soborno en el duelo Pereira vs. Tigres?

"No, nosotros estamos alejados de los temas extrafutbolísticos. Hay demasiados rumores y nos preguntamos al interior del grupo si lo que dicen será verdad o no. Pero todo hasta ahí. Esos temas se los dejamos a nuestros dirigentes. Tampoco hemos pensado mucho en los arbitrajes".

