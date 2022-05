Bogotá y Quindío, ganadores en la fecha 2 de los cuadrangulares de la Primera B de Colombia

Este martes se cerró la segunda fecha del Torneo de la Primera B del fútbol colombiano, donde tan solo se registraron dos goles en los cuatro partidos. El grupo A está liderado por Llaneros, con 4 puntos, mientras que el B tiene en la punta a Bogotá, con 6 unidades y puntaje perfecto hasta el momento.

Luego de la victoria del Deportes Quindio 1-0 contra Tigres, el lunes, el segundo día de la semana reportó dos empates y un triunfo. En Villavicencio, Llaneros y Boyacá Chicó finalizaron su compromiso sin goles y repartiendo puntos.

La historia no fue diferente en Itagüi, donde Leones y Real Cartagena también quedaron en tablas y 0-0. El único resultado distinto del martes se dio en la capital de Colombia, donde Bogotá superó 1-0 a Fortaleza, con gol de Arlex Hurtado.

¿Cómo están los grupos del Torneo de la Primera B del fútbol colombiano?

Grupo A

Equipo Puntos Diferencia de gol Llaneros 4 +4 Leones 2 0 Boyacá Chicó 2 0 Real Cartagena 1 -4

Grupo B

Equipo Puntos Diferencia de gol Bogotá 6 2 Deportes Quindío 4 1 Fortaleza F.C 1 -1 Tigres 0 0

¿Quién es el actual campeón de la Primera B de Colombia?

El Unión Magdalena, que tres meses después de lograr el ascenso, superó a Cortuluá por penales 3-0, tras empatar en el tiempo reglamentario a un gol. El 10 de marzo de 2022 se llevó a cabo el encuentro, entre el campeón del primer semestre de la Primera B y el del segundo.

¿Cuándo empieza la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Primera B?

Llaneros vs. Leones y Real Cartagena vs. Boyacá Chicó se jugarán este domingo, mientras que Deportes Quindío vs. Bogota y Fortaleza vs. Tigres se enfrentarán el lunes.