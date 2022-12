Boyacá Chicó perdió 4-2 frente a Cúcuta, pero se clasificó a la final del Torneo de Ascenso

Un marcador global de 7-6 les dio el cupo a los boyacenses para la instancia definitiva. Este lunes se conocerá su rival, que saldrá entre Real Santander y Quindío.

Luego de la gran ventaja que sacó Boyacá Chicó en Tunja por 5-2 en el estadio La Independencia, el cotejo de este domingo se presentó como un duelo interesante.

Sin embargo, el cuadro boyacense fue quien pegó primero y a través de John Riascos y Diego Valdés, se fue adelante en el marcador, dándole un golpe fuerte a los ´motilones’, quienes vieron como la opción de llegar a la final se desvanecía.

No obstante, el elenco ‘rojinegro’ no se regaló y por intermedio de Cristian Álvarez con doblete, Diego Echeverri y Erwin ‘El Alpinito’ Carrillo, logró remontar el marcador adverso, que no le alcanzó para llevarse la serie.

Al final, el esfuerzo no le alcanzó al equipo local, que tuvo que ver cómo su rival se quedó con la posibilidad de disputar la serie, que definirá el primer campeón de este semestre.