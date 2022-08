Boyacá Chicó se trajo un empate de su visita al Huila y Real Santander igualó con Real Cartagena

Con dos partidos, de buen trámite, con goles y emociones se completó la séptima fecha de la Primera del fútbol colombiano, en el que Deportes Quindío se mantiene en el liderato con 15 puntos, confirmando un rendimiento parejo y mostrando sus aspiraciones de buscar el ascenso de cara a la temporada 2023.

Así las cosas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, se jugó un compromiso en el que Atlético Huila y Boyacá Chicó empataron 1-1. Por los ajedrezados el gol lo convirtió Frank Lozano, capitán y uno de los jugadores más rendidores del torneo, mientras que la igualdad de los opitas llegó gracias a un tanto de Leonardo Escorcia, de tiro penalti.

Publicidad

De esa manera, el equipo que dirigen el mexicano Mario García y Jhon Jaime 'la Flecha' Gómez se ubica en la segunda posición con 13 puntos. Cabe recordar que Chicó fue el ganador del primer semestre en la B y tiene posibilidades de llegar a la primera división, para el próximo años.

Y ya en el partido de fondo, celebrado en estadio Jaime Morón, Real Cartagena se dejó sorprender, luego de haber estado por dos goles arriba en el tanteador gracias a los tantos de Wilson España, al minuto 7; y Léider Robledo, al 34. Sin embargo, en menos de cinco minutos Julián Angulo y de Jorlán Liñán, igualaron el compromiso en la capital de Bolívar.

Partidos de la próxima fecha del Torneo Betplay

Sábado 20 de agosto

Orsomarso vs Real Santander 3 p.m.

Barranquilla vs Quindío 5 p.m.

Domingo 21 de agosto

Fortaleza vs Atlético 3 p.m.

Cúcuta vs Llaneros 3:30 p.m.

Lunes 22 de agosto

Boca Juniors vs. Leones 3:00 p.m.

Valledupar vs. Bogotá 6:00 p.m.

Martes 23 de agosto

Tigres vs Huila 6:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. Cartagena 8:00 p.m.

Resultados de la séptima fecha del Torneo Betplay



Bogotá 1- Barranquilla 0

Deportes Quindío 1- Fortaleza 0

Llaneros 1- Boca Juniors 1

Atlético de Cali 2- Orsomarso 1

Valledupar 1- Tigres 1

Leones 1- Cúcuta Deportivo 1

Atlético Huila 1- Boyacá Chicó 1

Real Cartagena 2- Real Santander 2