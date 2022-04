Boyacá Chicó venció 2-1 a Real Santander y se metió al grupo de los ocho, en la Primera B

Leones, Real Cartagena, Fortaleza, Quindío, Bogotá y Tigres ya se aseguraron su clasificación a la siguiente fase de la Primera B del fútbol colombiano, luego de jugada la fecha trece que finalizó este lunes con el triunfo 2-1 de Boyacá Chicó sobre Real Santander.

Publicidad



Los goles de los ajedrezados fueron convertidos por Henry Plazas y Sebastián Tamara, mientras que el descuento de los santandereanos lo anotó Cristian Molina.

El equipo de la ciudad de Tunja llegó de esa forma a 19 puntos y se ubicó en la octava posición de la tabla, a falta de una jornada para terminar la primera fase.

Publicidad

Cabe señalar que Llaneros se ubica en la séptima posición con las mismas 19 unidades y Valledupar es noveno con 18 puntos.

Publicidad



Entre los del Meta, Chicó y Valledupar se definirá en la jornada de cierre, que aún no tiene día y hora definidas para el próximo fin de semana.

Resultados de la fecha 13



Quindío 1- Atlético 0

Orsomarso 1- Bogotá 1

Llaneros 1- Leones 0

Valledupar 1- Huila 0

Boca Juniors 1- Real Cartagena 2

Tigres 2- Barranquilla 0

Boyacá Chicó 2- Real Santander 1

Tabla de posiciones

1. Leones 26 puntos

2. Real Cartagena 25

3. Quindío 24

4. Fortaleza 22

5. Bogotá 22

6. Tigres 21

7. Llaneros 19

8. Boyacá Chicó 19

9. Valledupar 18

10. Orsomarso 18

11. Atlético 14

12. Real Santander 10

13. Barranquilla FC 10

14. Huila 8

15. Boca Juniors 7

Publicidad

Programación fecha 14

Huila vs. Tigres

Cartagena vs. Valledupar

Atlético vs. Boyacá Chicó

Bogotá vs. Llaneros

Real Santander vs. Boca Juniors

Barranquilla vs. Fortaleza

Leones vs. Quindío