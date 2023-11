Brayan Caicedo, el ‘Mbappé’ colombiano que está entre los mejores prospectos del mundo

Hace pocos días, el periodico inglés ‘The Guardian’ publicó una lista de 60 jugadores promesas, nacidos a partir del 2006. Allí apareció el nombre de un colombiano, Brayan Caicedo, quien tiene 17 años y juega como extremo en Leones de la Primera B. En este mismo reconocimiento, apareció el joven Endrick, quien actúa en el Palmeiras y ya fue fichado por el Real Madrid.

En Gol Caracol, hablamos con Brayan Mateo Caicedo quien fue el invitado de la semana en ‘Historias de la B’. Acá conocimos los inicios y orígenes de unos de los futbolistas que promete de cara al futuro y que ya mostró buena cara con la Selección Colombia, en el reciente Sudamericano Sub-17.

Nació en Tumaco, Nariño, y desde muy pequeño empezó a recorrer el país y hasta el mundo, con el objetivo de cumplir su sueño; ser jugador profesional, una deuda que le quedó pendiente a su padre. Por su estilo de juego y su aspecto físico, se ganó el apodo de ‘Mbappé’. Esta es su historia.

¿De dónde viene Brayan Caicedo?

“Yo vengo desde Tumaco, Nariño. Allá nací, allá me crié. Mi primer comienzo en el fútbol fue en Comfamiliar. Luego ahí pasé a una escuela que hizo mi papá, que se llama Gambetta Miñia Fútbol Club. Y bueno, desde ahí empecé a jugar los diferentes torneos en Tumaco. Luego fui a unas pruebas en Envigado, Tienda Margos, se llamaba en ese entonces y lastimosamente no pasé las pruebas. Luego estuve en Zaragoza y estuve un mes allá, solo se podían tres extranjeros por categoría, y por esa razón no me pude quedar allá”.

¿Cómo afrontó estas dificultades?

“Regresé a Tumaco, seguí entrenando. Luego se presentó una oportunidad en Bogotá, en una filial del Porto. Allí no me adapté de la mejor manera y me tuve que devolver. Seguí entrenando en Tumaco, en la escuela de mi papá. En el estadio de un juego me vio un señor y ahí me llevaron a Cyclones Cali en el año 2020. Y bueno, ahí empecé creo que mi proceso.

Toda esta pasión por el fútbol viene entonces de su padre…

“Él siempre jugó fútbol, aunque lastimosamente no llegó a ser profesional. Pero sí, por ambas partes; por la familia de mi madre y de mi padre siempre me inculcaron el deporte. Incluso mi mamá también practicó fútbol”.

¿Cómo fue irse a probar a un país a tan temprana edad?

“Tenía como 12 años y la verdad es que al principio fue difícil estar lejos de mis padres, de mi familia. Pero me fui adaptando y hasta el momento en el me tocó regresar”.

¿Cómo se da la llegada a Leones?

“Eso fue de disputar el Campeonato Sudamericano con la Selección Colombia, que me fue bien y por medio de mi representante conseguimos que el club me diera la oportunidad y acá estoy ganándome un puesto”.

¿Cómo es su estilo de juego?

“Soy extremo por ambas bandas. Soy un jugador rápido, asociativo, que gana muchos duelos en el uno contra uno. Me gusta mucho la gambeta y ser desequilibrante con la pelota”.

¿Por eso se ganó el apodo de Mbappé?

(Risas)... No, eso me lo puso un barbero que me conoció. Me dijo que me parecía mucho a Kylian Mbappé, aunque también me han dicho que juego parecido a él, porque me gusta mucho la velocidad”.

¿Cómo recibió el reconocimiento de ser uno de los mejores prospectos?

“Fue una noticia que me puso feliz, porque creo que me hace saber que estoy haciendo bien el trabajo y que tengo que seguir trabajando con la misma humildad. Los pies sobre la tierra y seguir haciendo las cosas de la misma manera”.

¿Por qué no ha conseguido tanta continuidad con Leones?

“Después del microciclo de la Selección Sub-20, llegué con una lesión en el aductor y eso es lo que me sacó de las canchas, todavía no he podido volver al 100%. Pero ya estoy volviendo a entrenar con el grupo y espero ganarme mi puesto”.

¿Cuál es tu máximo sueño?

“Siempre ha sido jugar en el Real Madrid y cada día toca escalar para llegar hasta allá. Pero primero lo que quiero es ayudar a mi familia; a mi hermanita, a mi padre, a mi madre. Darles un mejor futuro”.

¿Cómo ha sido lidiar con esa lejanía con su familia?

La verdad es que ha sido un poco difícil. Mi madre vive con mi padre y mis dos hermanitos en el municipio de Tumaco, Nariño. La distancia ha sido complicada, uno siempre extraña a sus padres, la comida de sus padres, los cariños. Pero todo está con un plan. Esta fue la profesión que escogí y tengo que sacar esto adelante”.