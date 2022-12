Braynner García: “Con todo lo que ha hecho el Cúcuta no alcanza, aún no se ha ganado nada”

El capitán del conjunto ‘motilón’, que terminó líder del ‘todos contra todos’ con 71 puntos, habló con Golcaracol.com sobre los cuadrangulares de ascenso y la manera en que se preparan para disputar esta instancia definitiva.

La cancha del Miniestadio, en el barrio Guaimaral, no solo vio crecer a Braynner García, también fue testigo de la historia que ha unido al defensor con el equipo de su tierra, el Cúcuta Deportivo.

Todo empezó en el Torneo Postobón, en 2005, cuando el entonces técnico del equipo ‘rojinegro’, Eduardo Retat, lo vio en un partido y se convenció de sus condiciones para llevarlo a disputar el campeonato de ascenso.

García, con escasos 19 años, debutó como profesional e hizo parte de la plantilla que venció en la final al desaparecido Bajo Cauca y consiguió volver a la primera división después de estar nueve años enterrado en la B.

Tras esta importante conquista, el nacido en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, tuvo un ascenso meteórico en su carrera y escribió su nombre en las páginas doradas del conjunto ‘motilón'.

En 2006, con Jorge Luis Pinto como DT, fue campeón del fútbol profesional colombiano (el primer y único título que tienen los ‘rojinegros’) y también de los Juegos Centroamericanos con la Selección Colombia Sub-20.

Un año después hizo historia al alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores con el cuadro de la frontera, que fue eliminado en esa instancia por Boca Juniors, de Argentina, en la mítica Bombonera y con una densa neblina como protagonista.

García Leal le puso fin a su primer ciclo en el club en 2009, cuando se marchó al Junior (luego estuvo en Universitario, de Perú) y tras nueve años, regresó al Cúcuta Deportivo para ayudarlo a regresar a la A, como en su primera etapa, pero ahora vistiendo la cinta de capitán.

“Volví a Colombia por motivos personales, mi señora madre estaba muy enferma, quería estar con ella, y pude volver a jugar con el equipo al que le debo todo”, le contó Braynner a GolCaracol.com.

Ilusionado, pero consciente de que no han conseguido nada, el defensor de 32 años habló con este portal de lo que viene para el equipo que dirige el argentino Lucas Pussineri, que tendrá como rivales en los cuadrangulares a Llaneros, Cortuluá y Real Cartagena.

¿Cómo analiza este primer juego frente a Llaneros en Villavicencio?

“Va a ser un partido complicado porque va a ser en cancha sintética. Llaneros, desde la llegada del técnico Nelson Gómez, levantó mucho su nivel futbolístico, tanto así que le alcanzó para ser uno de los ocho finalistas. Tenemos que tener mucho cuidado y nosotros estar bien parados atrás para sacar el cero, que es importante, y darle la tranquilidad a la zona ofensiva”.

¿Cuál va a ser la estrategia del Cúcuta en estas finales del Torneo?

“Seguir de la misma manera que venimos, reafirmar lo que hemos hecho durante el año. Son seis partidos muy importantes para nosotros. Las finales no van a ser la excepción y nosotros vamos a ir a buscar la victoria en otras canchas, con la convicción de que tenemos un gran equipo”.

¿Les pesa el rótulo de favoritos?

“Favoritos son los seis equipos con historia en primera división que se metieron a los cuadrangulares. Nosotros, afortunadamente, hemos hecho un gran trabajo, pero somos conscientes de que no hemos ganado nada. Los puntos que tenemos hoy no nos garantizan el ascenso, que es el objetivo que todos nos marcamos. La idea es no relajarse, no regalar puntos y salir a jugar los partidos como finales”.

¿Cuál ha sido la respuesta de la afición cucuteña?

“Los hinchas son optimistas, inclusive nosotros somos los primeros que les bajamos la línea y les decimos que todavía las cosas no se han conseguido. Ellos están contentos con lo que ha hecho el equipo, son conscientes de que estamos cerca de regresar, pero que todavía falta lo más importante, jugar las finales”.

De los tres rivales que integran el grupo, ¿cuál es el más complicado?

“Todos los rivales nos pusieron a trabajar fuerte, los partidos contra ellos fueron aguerridos, de mucha fricción, empezando por Llaneros. Cartagena también nos complicó y Cortuluá tiene jugadores de gran calidad, como Mayer Candelo y Yhonny Ramírez. Son tres equipos fuertes y nadie va a regalar nada”.

¿Cómo está viviendo usted en lo personal este momento del equipo?

“Lo tomo con mucha tranquilidad, tratando de transmitirles a los muchachos la experiencia que se tiene cuando uno queda campeón, cuando uno le da a una ciudad la posibilidad de llevar el equipo a la primera división. Es algo maravilloso. Hoy con todo lo que hemos hecho no nos alcanza, no hemos ganado nada”.

¿Cuáles son sus planes se consiga o no el ascenso a la Liga?

“Yo cumplí 32 años y hasta que mi Dios me dé la posibilidad de seguir jugando, voy a continuar. Tengo contrato con el Cúcuta hasta el 10 de diciembre y después de esa fecha soy un jugador libre. Mi prioridad ahora es darle la posibilidad al equipo de volver a primera división y después ver la opción que más me convenga a mí y a mi familia”.

¿Se quiere quedar en el Cúcuta?

“Sí, la verdad sí. Es el equipo de mi tierra, el equipo al que le debo todo y ojalá pueda llegar a un arreglo con el presidente y pueda continuar un año más con la institución”.