Bryan Urueña, el villavicense que quiere ser campeón con Llaneros en la Primera B

El Fútbol profesional colombiano se encuentra en una etapa definitiva para definir a los campeones del primer semestre de este 2023 y en la Primera B Llaneros sueña con ser campeón. El equipo metense tendrá que vencer a Patriotas y uno de los hombres claves para lograr esta gesta es Bryan Urueña, volante nacido en Villavicencio que no piensa en otra cosa que hacer historia con el equipo de su tierra.

Asistencia, remate y media distancia, son las principales cualidades de Urueña, el '10' de Llaneros que tiene un gran sentido de pertenencia por el club y que es uno de los baluartes de experiencia del club dirigido por Jersson González.

Centauros, Deportes Quindío, Universitario de Popayán, Atlético Huila, América de Cali, Cortuluá, Avaí (Brasil) y Boyacá Chicó, son los otros equipos en los que militó Bryan Urueña, nuestro invitado en ' Historias de la B '.

Usted tuvo sus inicios en Centauros y ahora está en Llaneros, ¿Cómo ha cambiado el fervor por el fútbol en Villavicencio?

“El cambio ha sido muy positivo y eso gracias a la gestión que ha podido lograr nuestro presidente Juan Carlos Trujillo y de pronto con el apoyo que también le ha brindado el gobernador actual del Meta que volvieron a despertar esa pasión por el fútbol porque Villavicencio es una ciudad futbolera, en el tiempo de Centauros a pesar de haber perdido el mayor porcentaje del equipo en ese tiempo, la gente no ha perdido credibilidad. Hoy en día lo que se está viviendo es gracias a eso los resultados que nosotros hemos logrado hasta el día de hoy que han sido muy buenos”.

Usted nació en Villavicencio, ¿Qué se siente vestir los colores del equipo de la tierra en una final?

“Es especial vivir esto, nos han despertado todo el sentido de pertenencia a todos los que somos de la ciudad, incluyéndome y pues viviendo ese momento bonito, luchando por darles alegría a nosotros, a la gente, a los directivos, a la comunidad. Queremos ser campeones en este primer semestre y pues el equipo está mentalizado en eso”.

El partido de ida de la final contra Patriotas lo perdieron 1-0, ¿Qué deben mejorar para ganar y ser campeones?

“Las finales son de detalles y los detalles pueden ser positivos o pueden ser negativos, a qué me refiero, puede ser positivo porque en un detalle pequeño puede que tú puedas en el momento adecuado hacer un buen pase para que el compañero quede bien y la meta, o puede ser negativo en el sentido de que no estás atento en alguna jugada y puedes dar ventaja para que el equipo rival la meta, y eso fue lo que pasó, no estuvimos atentos en una jugada que ya se había hablado durante toda la semana, lo que ellos después no pudieron hacernos daño, que era el lanzamiento, porque mandaban la pelota al área y llegaba mucha gente a atacarla, y pues hubo una desatención y lastimosamente pudieron conseguir el gol. Yo salgo muy tranquilo del partido, el equipo hizo un sacrificio enorme tratando de equiparar lo que era la cancha, el clima, y trató de lucharlo hasta el final, pues no pudimos conseguir de pronto ese empate que hubiera sido mucho mejor, pero la serie está muy abierta, nosotros aquí de local somos muy fuertes, conocemos nuestra cancha y va a ser un partido muy distinto a lo que la gente pudo ver allá en Tunja.

¿Cómo se viven las horas previas a un partido tan importante para el equipo?

“Se siente la ansiedad de que llegue el momento, de que llegue la hora, de que se sienta el estadio lleno como sabemos que va a estar, porque la gente compró las boletas y nos va a acompañar, la ansiedad de que todo pueda empezar pronto y que todo nos pueda salir bien. Por ahora aquí organizando la maleta, ya distrayendo un poquito la mente de lo que es el partido, pero ahora más tarde tenemos un entreno y ya foco la mente en lo que va a ser el viernes”.

Si se van a los penaltis, ¿Bryan patea?

“Claro, tengo esa obligación, no puedo dejar a mi equipo tirado en un momento tan importante”.

Usted lleva dos años y medio en Llaneros ¿Ha encontrado su regularidad en el equipo? ¿Estás feliz en Villavicencio?

“Muy agradecido por el tiempo que he podido estar acá en el equipo, siempre se lo dije al presidente, que tuvimos la oportunidad de sentarnos para poder ver al equipo, que siempre voy a estar agradecido por darme la oportunidad de mostrar mi talento, de poder aportarle a su proyecto, a los objetivos del equipo y agradecerle porque me ayudó a sacar la cabeza, volver a sonar y porque tú sabes que el fútbol es de momentos. Es un momento que es dulce, que es un presente bonito y pues queremos redondearlo con un campeonato y es de seguir con el ascenso para el siguiente año”.

Bryan Urueña celebrando un gol frente a Cartagena en el Toreno 2023-I. Foto: Llaneros Oficial

¿El DT Jersson González le apuesta a su experiencia dentro de la plantilla?

“Yo creo que él es una persona que trabaja muy bien, que tiene sus ideas claras de lo que quiere para los equipos que él maneja y hoy en día estamos viviendo el fruto del trabajo que él ha tenido realizando durante este año y el pasado que ya está con el equipo. Y él se apoya mucho en el tema de la experiencia en nosotros dentro del terreno de juego también para poder guiar ese trabajo que él realiza sobre la semana y sobre la identidad que él quiere para el equipo”.

¿Cuál es el jugador con el que más se entiende dentro de la cancha actualmente en Llaneros?

"Tengo como tres jugadores especiales que me entiendo muy bien, que es Néider Ospina, Duván Mosquera y Andrés López".

¿Cuál es el ‘panita’ dentro del equipo?

“Yo tengo esa virtud como persona que con la mayoría de gente me la llevo muy bien. He podido compartir diferentes espacios con todos mis compañeros y con todos yo creo que tengo un feeling especial y ellos me quieren, así como yo los quiero a ellos. En los planes familiares que hacemos nosotros acá, compartimos con Jonathan Muñoz, Arley Cadavid, Darío Rodríguez y otros se me escapan por ahí”.

Usted jugó en el América de Cali, ¿Ve la posibilidad de volver a un club de esa envergadura?

“Sí, claro, uno como jugador siempre quiere estar de pronto en la vista de un equipo grande. Hace poco, en una entrevista, un conocido me dijo que yo era un jugador que cualquier técnico quisiera tener en cualquier equipo por el buen liderazgo, por la humildad, por el sentimiento de querer ganar siempre. Sería un mentiroso decir que no quisiera tener la oportunidad de jugar en un equipo grande. Por ahora estoy acá enfocado y sé que para que de pronto eso se pueda cumplir, tengo que hacer las cosas bien como las venimos haciendo aquí en Llaneros”.

Jugó en el Avaí de Brasil, ¿Cómo lo enriqueció esa experiencia?

“Fue una experiencia bonita, en lo personal fue especial por haber llegado a un fútbol grande, lo que es de Sudamérica, pero sí quedé con la espina de poder haber hecho un poco más. Pero bueno, lo que pude compartir, vivir, aprendí, aporté todo lo que me podía servir para mi fútbol en lo que pude estar en tiempo en Brasil. Yo sé que no fue un fútbol que haya podido competir y jugar mucho, pero pues el haber estado allá también fue bueno para mí y así me lo disfruté”.

¿Cuál es el sueño por cumplir de Bryan Ureña en el fútbol?

“Ahorita a corto plazo el ascenso con Llaneros, darle esa felicidad a la gente, a los que han hecho este esfuerzo y tratar de culminarlo con lo que se quiere, con lo que es el objetivo en realidad, sería muy especial aquí a corto plazo”.