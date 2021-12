Carlos Barato, presidente de Fortaleza: "Solicitamos la nulidad de Unión Magdalena vs Llaneros"

Uno de los equipos más afectados con lo acontecido en el compromiso, entre Llaneros y Unión Magdalena, fue Fortaleza, que con la victoria 1-2 del 'ciclón bananero' sobre la hora, en un cierre de partido polémico, no logró el anhelado ascenso a Primera División. Frente a ello, el presidente del club capitalino, Carlos Barato, habló en entrevista con 'ESPN'.

"Cuando observamos las imágenes, nos comunicamos con Fernando Jaramillo y Ramón Jesurún. Luego nos reunimos y establecimos la carta para que fuera investigado y se diga la verdad, solicitando la nulidad del partido, que no sea declarado el Unión Magdalena como ascendido hasta que no se termine la investigación", expresó.

Pero no fue lo único. En sus declaraciones, también sacó a relucir otras pruebas que, según él, pueden ser utilidad para aclarar la situación y tal vez aportar en las respectivas investigaciones que se llevan a cabo por parte de cada una de las instituciones involucradas.

"Estamos esperanzados en que se tomen medidas, ya que las pruebas están. El 'papelito' que el director técnico le da, al minuto 88 cuando va perdiendo Llaneros, al jugador, hay que mirar qué dice; el delantero del Unión Magdalena chocando la mano del arquero de Llaneros; hay algunos testimonios. Ojalá sancionen a los que deben", añadió.

Por último, hizo referencia a situaciones similares que quizá se presentaron en el pasado, pero que no prosperaron, haciendo un comparativo con lo que se vivió el pasado sábado 4 de diciembre, por la sexta jornada de los cuadrangulares de la Primera B.

"En esas ocasiones, quizá no estaban las herramientas, pero, en la actualidad, hay tecnología. No hay quien mire las imágenes y piense que no hubo amaño. Además, se tiene el testimonio de los jugadores, con quienes espero contar porque sus carreras están en juego y los castigos podrían ser fuertes", sentenció.