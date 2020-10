Con Unión Magdalena como nuevo líder, así se jugó la fecha doce del torneo de ascenso

Este lunes festivo se jugó la primera mitad de la fecha doce de la segunda división del fútbol colombiano . Emocionante jornada que se vivió, pues solo un partido acabó en empate, aunque todos los encuentros tuvieron goles.

Unión Magdalena es el nuevo líder absoluto del torneo, gracias a su victoria 2-1 contra Cortuluá , que le permitió alcanzar los 24 puntos. Dos goles de Rugery Blanco fueron suficientes para llevarse los tres puntos del estadio Doce de Octubre y así alcanzar al Deportes Quindío en la taba de posiciones.

De hecho, el equipo 'cuyabro' perdió el liderato al caer derrotado 2-1 frente a Atlético Huila . Los 'opitas' venían de dos caídas consecutivas y con esta victoria llegaron a la tercera casilla, solo un punto detrás del Quindío.

Uno que se metió en el grupo de los ocho mejores fue Fortaleza, que en condición de local venció por la mínima diferencia a Boca Juniors de Cali, y así se colocó parcialmente quinto, con 19 unidades, a falta de otros cuatro partidos para culminar la fecha doce.

El único empate de la jornada de lunes se dio en el partido entre Atlético FC y Llaneros, que terminó 1-1 gracias a la anotación de Omar Vásquez, quien marcó al último minuto la igualdad para el elenco de Villavicencio.

Bogotá vs Real Cartagena, Real San Andrés vs Tigres, Barranquilla vs Valledupar, Leones vs Orsomarso, son los encuentros que se jugarán este martes y completarán así la fecha doce del torneo de segunda división.