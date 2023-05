Escándalo en la Primera B: reversan penalti por una llamada y gol en fuera de lugar

La acción en el fútbol colombiano no para, y este viernes en la Primera B iniciaron la actividad en los cuadrangulares. Los encargados de inaugurar esta fase en el primer semestre del 2023, fueron Deportes Quindío y Llaneros, quienes en el estadio Centenario de Armenia igualaron 2-2, en un atractivo compromiso que tuvo 'de todo'.

Si bien, el arbitraje en el rentado local ha tenido grandes señalamientos en el tiempo reciente, este viernes no fue la excepción tras lo visto en este juego entre cafeteros y los de Villavicencio.

Y es que más allá de la cantidad de goles que hubo, el cuerpo arbitral dirigido por Gustavo Cortés tuvo una noche para el olvido en el escenario deportivo de Armenia. Y es que cuando el encuentro lo iba ganando Llaneros, 2-1, se dio una jugada en el conjunto local, con el cual encontraron la igualdad.

Teniendo en cuenta que en estos juegos no hay VAR, cada decisión de los colegiados no pasa por revisión, y así fue como con una jugada que debió haber sido invalidada por fuera de juego, los 'cuyabros' encontraron el empate. Y es que, Jhon James Gamboa, autor del segundo tanto, estaba claramente adelantado. No obstante, el asistente no avisó y el juez central tampoco se percató, convalidando así un gol que no debió haber sido válido.

Pero todo tomaría un tinte más grave a la altura del minuto 66 del compromiso, cuando Gustavo Cortés decretó pena máxima a favor de Llaneros, en una jugada en el que el balón se estrelló en el glúteo de Diego Echeverrí, el juez pitó como si hubiera rebotado en la mano del futbolista del Quindío.

Luego de la airada reclamación por parte de los jugadores del conjunto local, al igual que por parte del cuerpo técnico, el central se dispuso a hablar con uno de sus asistentes. Si bien, como se mencionó anteriormente en estos juegos no hay VAR, la decisión la tendrían que tomar los mismos árbitros sin ninguna ayuda externa.

Según la trasmisión del juego, los árbitros se ayudaron con una llamada que les llegó en la que les avisaron que no había sido penal, y de ese modo Gustavo Cortés revirtió su decisión y omitió la pena máxima a favor de Llaneros.

De inmediato, y a pesar de que no debía ser penalti, Jersson González, estratega de los de Villavicencio, mostró su plena inconformidad con la forma en la que se tomaron las decisiones en esa jugada.

"Al parecer ese "alguien" que le avisó al árbitro fue una llamada telefónica (no sé de quién). ESTO NO SE PUEDE HACER. Habrá que ver qué decisión toma Dimayor y qué postura toma Llaneros si es que no acaba ganando el partido", expresó VAR Central en su cuenta de Twitter, con respecto a lo sucedido en el Centenario de Armenia.

