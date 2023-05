Cortuluá se dejó sorprender y perdió 0-2 frente a Valledupar, en la Primera B del fútbol colombiano

En el fútbol de la Primera B en Colombia siguen su curso los cuadrangulares y este lunes se cerró la tercera jornada en el estadio Raúl Miranda, de la ciudad de Yumbo, en donde los jóvenes de Valledupar dieron la sorpresa al conseguir una victoria por 0-2 sobre Cortuluá.

Los goles de los vallenatos fueron convertidos por dos de los jugadores que mayor regularidad han presentado a lo largo del semestre: Sebastián Gutiérrez fue el encargado de abrir el tanteador, al minuto 49; y Misael Martínez, dio cifras concretas a los 64.

Cortuluá, de su parte, no pudo mandar en la cancha de Yumbo y terminó sucumbiendo ante un rival que no para de sorprender de la mano del entrenador Julián Barragán.

Publicidad

Gracias a esa victoria jugando de visitante, Valledupar llegó a 5 puntos y es escolta de Cúcuta Deportivo, que tiene el mismo número de unidades, en el grupo B de la fase definitiva del campeonato. Los tulueños, de su parte, se quedaron con un punto, resignando posibilidades de clasificación a la gran final. Cabe señalar que Patriotas de Boyacá es tercero con 3 puntos.

Durante la fecha, en el grupo A, Fortaleza hizo respetar el feudo del estadio de Techo y goleó con autoridad y un buen juego 3-0 a Deportes Quindío, en el estadio de Techo. En la misma zona, Real Cartagena también aprovechó su localía y superó 2-1 a Llaneros.

Publicidad



En ese grupo, Fortaleza es líder con 6 puntos; Llaneros y Real Cartagena tienen 4 unidades y de último se encuentra Quindío con 2 puntos.

Tal y como sucede en la primera división, en la B no hay tregua y siguen los duelos de los cuadrangulares. Este martes 30 de mayo de 2023, se verán las caras Llaneros vs. Real Cartagena, a las 6 de la tarde en Villavicencio; y Quindío vs. Fortaleza, a las 8:05 p.m. en Armenia. El jueves 1 de junio se medirán Valledupar vs. Cortuluá y Patriotas vs. Cúcuta, a las 4 de la tarde.