Cortuluá vs. Pereira, el duelo estelar en el Torneo Águila: así se jugará la fecha 4 de los cuadrangulares

El equipo ‘corazón del valle’ recibe al ‘grande matecaña’ con la intención de arrebatarle el liderato del Grupo A. En el B, Chicó tendrá un juego clave frente al Bogotá, en la capital del país.

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha de los cuadrangulares del Torneo Águila 2019, que ya entra en su recta final y está muy cerca de conocer a los dos finalistas.

Publicidad

El sábado jugarán Bogotá vs. Boyacá Chicó y Quindío vs. Tigres, a las 3:00 p.m., y después el turno será para Real Cartagena vs Fortaleza, a las 3:30 p.m.

Ocho ilusiones para solo dos cupos a la final: arrancan los cuadrangulares de la Liga Águila-II

Mientras que el domingo irá el partido estelar entre Cortuluá y el vigente campeón Deportivo Pereira, dos candidatos al ascenso, que disputaron la final en el primer semestre del año.

Así las cosas, las posiciones en los grupos están de la siguiente manera: en el A, Pereira lidera la tabla con 7 puntos, seguido por Tigres, Cortuluá y Quindío con 5, 4 y 0 unidades respectivamente.

Publicidad

Mientras que en el B, Boyacá Chicó es líder con 5 puntos, pero Real Cartagena y Fortaleza lo siguen con 4, y en el último lugar está Bogotá con 2.

Sábado 9 de noviembre

Bogotá vs. Chicó

Hora: 3:00 p.m.

Quindío vs. Tigres

Hora: 3:00 p.m.

Publicidad

Cartagena vs. Fortaleza

Hora: 3:30 p.m.

Tv: cerrada

Domingo 10 de noviembre

Cortuluá vs. Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Tv: cerrada