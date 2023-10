Cristian Santander, arquero del Barranquilla: “El preparador físico de Cúcuta me pegó en la mejilla”

En el partido de la Primera B del fútbol colombiano 2023-II entre Cúcuta y Barranquilla, se dio un polémico hecho en el que el preparador físico del equipo ‘motilón’ agredió al arquero del conjunto atlanticense.

Tras el gol de la victoria de los del Norte de Santander, hubo algunos reclamos por parte y parte, y ahí fue cuando Jorge Chaparro, del cuerpo técnico de los rojinegros terminó golpeando al guardameta Cristian Santander, en un video que se viralizó en redes sociales desde la noche de lunes.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con los dos involucrados en esta polémica en el Cúcuta vs Barranquilla, para conocer sus versiones.

“Creo que recalcar el gran partido, era un partido complicado para ambos, lo tuvimos acá en Barranquilla también, cerrado. En el momento del gol del Cúcuta vemos que un jugador de ellos le celebra al profesor, entonces el arquero suplente va en defensa del profesor. Se le van dos de Cúcuta y yo corro obviamente a separarlos. Llega el momento el preparador del Cúcuta y sabemos lo que pasó”, contó Cristian Santander.

“Yo estaba con Jefry Zapata, separé, empujé y llega el preparador físico y ahí se ve la agresión. Me pegó en la mejilla izquierda”, agregó.

Además, el arquero del Barranquilla explicó que “por el momento nada, pero uno queda como que un preparador físico de un gran club como Cúcuta claramente no es buen ejemplo, el estadio estaba lleno, una hinchada linda, había niños, no es un buen ejemplo que haga eso. Estamos esperando que se calmen las cosas y ver con más cautela esto. El árbitro nada, el duelo siguió y expulsó al preparador físico del Cúcuta”.

¿Qué dijo el preparador físico de Cúcuta de la agresión a Cristian Santander?

Luego, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el preparador físico Jorge Chaparro también habló del tema, y principalmente se excusó por lo sucedido.

“Lo primero que todo es pedirle disculpas al Barranquilla FC y al público en general, porque este tipo de actos no se pueden ver. Hay que ver el contexto de lo que sucedido, no me voy a excusar porque los actos de violencia en el escenario no son bienvenidos. La verdad lo que estábamos era tratando de calmar al arquero en ese momento, se salió de control y esto es fútbol y esto pasan cosas que un de pronto se salen de las manos”, mencionó de entrada.

Seguido a eso, dijo que “yo viendo el video con algunos compañeros, yo lo que trato es tirar las manos para que el arquero no nos dé. Ya lo demás no justifica. Lo único que toca es reconocer los errores, esas faltas”.