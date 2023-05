Dairon Valencia, el goleador de la Primera B con Valledupar que sueña con darle todo a su mamá

La Primera B del fútbol profesional colombiano está más emocionante, ocho equipos están disputando los cuadrangulares finales y uno de los jugadores sensación es Dairon Valencia. El delantero del Valledupar FC ha demostrado su capacidad en ataque y es el goleador del campeonato con ocho goles.

Con apenas 23 años, el atacante cuenta con experiencia, pues empezó su carrera en Atlético FC y luego pasó por Bogotá FC, Jaguares y Deportes Tolima.

El oriundo de Puerto Tejada, Cauca, cada vez está más fino en la fase ofensiva y los seis goles anotados en los último cinco encuentros son prueba de ello. Por eso, Dairon Valencia es nuestro invitado en ' Historias de la B '.

¿Cómo empezó su pasión por el fútbol?

"Todos los días que salíamos a jugar en el barrio, en las canchitas iba a jugar con los amigos y con los primos, cogí como ese amor desde muy pequeño. Antes uno lo veía como imposible, pero cada día más emocionado por jugar, entonces desde muy pequeño le cogí mucho amor a esa carrera".

¿Sus mayores virtudes como futbolista?

"Driblo bien, muy veloz, yo creo que es una de mis capacidades más fuertes que tengo, en el uno contra uno soy muy hábil y que finalizo bien".

¿Qué ha sido clave para que ahora seas el goleador de la B?

"Sí, acá llegué un poco más maduro y la continuidad de saber que vas a jugar todos los partidos te complementa más y demuestra más tu capacidad, ha sido fundamental la continuidad que he tenido acá".

Alguna anécdota en su infancia para jugar al fútbol..

"Sí, que a veces me tocaba que me escapaba del colegio para poder ir a jugar sin que mi mamá se diera cuenta, esas pequeñas cosas que a veces me tocaba. Iba al colegio, escondía los guayos y me iba a jugar".

Dairon Valencia, jugador del Valledupar FC. Foto: Dimayor

¿El jugador con el que se entiende dentro de la cancha y con el que mejor relación tiene en Valledupar?

"Con Misael Martínez, yo creo que nos complementamos muy bien, él lleva siete goles y yo ocho, entonces yo creo que hace una función muy buena para el equipo. Por fuera con el que más me entiendo es cuando Darwin Balanta".

¿Cuál es su sueño por cumplir?

"Estar en un equipo más grande y consolidarme como profesional y poder sacar a mi familia más adelante, tener una familia y lo que todos queremos desde pequeños, que es que nuestra mamá esté bien, que no le falte nada".

Valledupar llevaba tiempo sin jugar cuadrangulares, ¿Qué ha sido fundamental para estar de nuevo en esta instancia?

"El trabajo de cada día, esforzarnos más, sabíamos desde que hace varios años que el equipo no había clasificado. En enero nos pusimos esa meta de que teníamos que clasificar y desde ahí todos los días trabaje, trabaje con los profesores. Tenemos unos profesores de muy buen conocimiento, que todos los días nos dan trabajo. Esa ha sido la clave, nosotros los jugadores estamos aplicando eso, las tareas que tenemos que cumplir en el terreno de juego, eso nos ha ayudado a lograr este objetivo".

Cosas por mejorar...

"Podemos mejorar la parte de jugar más, de tener un poco más el balón porque sabemos que en estas instancias finales el fútbol es muy cerrado, tenemos que elaborar un poquito más para que podamos lograr eso que tanto quiere la gente de la ciudad".

¿Está feliz en Valledupar?

"Sí, la verdad la ciudad es muy entretenida, la hinchada, la gente, le gusta mucho el fútbol y siempre están ahí apoyando, cuando las cosas no iban bien siempre estuvieron ahí apoyando, la gente es muy amable".

Un DT que lo haya marcado en su carrera profesional

"En este momento, Julián Barragán, el que tengo actualmente, que siempre mantiene pendiente de mí, siempre me habla que tengo que mejorar, porque siempre trata de sacar lo mejor de mí".