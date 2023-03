Daniel Pedrozo, del Real Cartagena a la Selección Colombia Sub-20: su historia y sus sueños

La Primera B ha sido la cuna de talentos de los jugadores más importantes del país. Desde allí, han salido grandes figuras como Falcao García, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y otros destacados. Daniel Pedrozo es uno de los hombres que sueña con tener una gran carrera en el fútbol, empezando en la segunda división de Colombia.

Actualmente, el santandereano se encuentra en el Real Cartagena y sus actuaciones con los heroicos le valieron para ser parte de procesos con la Selección Colombia, en categorías menores. Recientemente, disputó el Sudamericano Sub-20, en nuestro país, y fue uno de los encargados de poner a vibrar a los colombianos en este emocionante clasificatorio.

Pero la tarea no quedó ahí. Ahora Pedrozo espera conseguir un cupo en el grupo de jugadores que disputen el Mundial de Indonesia, que se disputará desde el próximo mes de mayo. En GolCaracol.com, hablamos con el zaguero y conocimos sobre sus comienzos en el fútbol y sus grandes sueños en el balompié internacional.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

"Desde pequeño, mi padre siempre fue el que me inculcó el fútbol, entonces desde muy pequeño empecé a sentir amor por esto. Como a los 8 años empecé a entrenar en un equipo que se llamaba Independiente Santander. Ahí estuve hasta los 14 años, donde tuve la oportunidad de estar en varias selecciones Santander. En una, logro salir de tercero y en la otra llegamos a la fase final. En el 2019 me llame profe Juan Carlos Sánchez, que quería contar conmigo para en el Real Zaragoza, de Medellín, ahí tuve un año muy exitoso donde quedé campeón del torneos nacionales y de Liga antioqueña. En el 2020, como el 2 o 3 de enero, me dicen que había la probabilidad de que jugara en el Real Cartagena, y que empezara a entrenar. No pensé que fuera a debutar tan rápido, a los 15 años y ahí vamos...".

¿Cómo es competir en la Primera B?

"Creo que es algo muy diferente, donde uno como joven adquiere mucha madurez, mucho compromiso por lo que acá todos los partidos son importantes. Acá no es como a veces se piensa 'ay, es que la B es fácil'. No, acá todos luchan por subir y los partidos se convierten duros. Todo esto lo lleva a uno a superarse. Gracias a mis buenas actuaciones, he estado en los procesos Sub-17 y Sub-20, donde se empiezan a cumplir los sueños. Ahora el próximo objetivo es llegar a la de mayores".

Háblenos un poco sobre el Sudamericano Sub-20, a usted siempre lo vimos dando como esa alegría en el grupo

"Ser alegre es una de mis cualidades. Me gusta el hecho de estar molestando a mis compañeros, en el buen sentido de la palabra. Eso el grupo lo tomaba bien y además forjaba la unión que teníamos en el equipo. El compañerismo era fuerte, cada día luchábamos por el compañero y eso fue algo muy importante para nosotros. Creo que eso fue lo que nos llevó a conseguir los resultados y alcanzar ese paso al Mundial.

Daniel Pedrozo, defensor central de la Selección Colombia Sub-20. Foto: Colombia Oficial

¿Cómo tomó empezar siendo titular y después terminar siendo suplente?

"Yo creo que con tranquilidad, porque sabía que cada compañero que jugara o que estuviera titular iba a dar lo mejor. Estuve sereno porque sabía del grupo que estábamos conformando y el equipo que teníamos y creo que llegar a tomar otra actitud no ayudaría al equipo. Siempre pensé en lo mejor para el equipo y eso fue lo que me hizo estar tranquilo, así no haya jugado en la segunda fase. Sé que en la primera fase lo que jugué, lo hice bien. Son decisiones técnicas, pero son decisiones que uno las toma con tranquilidad, al saber que el otro compañero que entra por uno lo hace mejor".

Después del Sudamericano, ¿le llegaron ofertas de otros equipos?

"Hay algunas opciones que, de momento, no están descartadas, pero ahorita estamos pensando primero en el Real Cartagena. Quiero aportarle lo mejor al Real y ya sería a mitad de año, esperar a ver qué puede pasar conmigo, con mi carrera, pero por ahora lo más importante es el equipo".

¿Se sienten los nervios de que esté cerca el Mundial Sub-20?

"Un poco, pero trato de tomarlo con tranquilidad y con mucha confianza de lo que he hecho y he mostrado hasta el momento en la Selección. Creo que todos estamos ilusionados con el Mundial. A veces te pone a pensar el hecho de si vas a estar o no en la convocatoria, pero trato de aislar eso y demostrar lo mejor en los partidos".

¿Cuáles son esas grandes metas que tiene en mente?

"A corto plazo, es estar en el Mundial. Confiar en que pueda estar y hacer una buena presentación con la Selección. Después poder dar el salto a un equipo europeo y hacer parte de la Selección Colombia de mayores. Me gustaría algún día llegar al Liverpool, es uno de los equipos que más me gusta. También uno de los sueños más grandes es poder jugar un Mundial absoluto".