Darío Rodríguez, el delantero de Llaneros que quiere jugar de nuevo en el exterior

Sus inicios fueron en Santa Fe y estando en el equipo demostró su talento, sin embargo, no tuvo mayor continuidad y tomó nuevos rumbos. Se trata de Darío Rodríguez, delantero con buen presente en Llaneros, equipo líder de la Primera B con 31 puntos y que además se clasificó con antelación a los cuadrangulares finales.

Fortaleza, Bucaramanga, Deportivo Pasto, Once Caldas y Correcaminos de México, fueron los otros clubes por los cuales pasó este bogotano de 27 años, que actualmente hace parte del ataque de Llaneros y en el que ya suma tres anotaciones en la presente semestre.

La escuadra de Villavicencio ha dado muestra de buen fútbol a lo largo del Torneo 2023-I, Darío Rodríguez ha vuelto a retomar su mejor nivel y por eso es nuestro invitado en ' Historias de la B '.

Ha pasado por muchos equipos ¿por que no ha logrado mayor estabilidad?

"En donde he estado he tratado de hacer las cosas bien, he pasado por muy buenos equipos en donde en algunos me ha ido muy bien, en otros he tenido un desempeño normal y aceptable, pero siempre queriendo hacer las cosas bien. Mi paso por Santa Fe fue muy positivo después Bucaramanga donde creo que fue la mejor parte de mi carrera y después hubo una lesión que seguramente trancó muchas cosas a futuro en temas de contrato y equipos. Tratando de estar bien aportar y seguir mejorando semestre semestre para conseguir cosas mucho más positivas".

Usted jugó en la segunda división de México ¿Qué diferencias notó con el ascenso de nuestro país?

"Yo estuve en Correcaminos de México un año, debuté con goles estábamos muy bien en el torneo, pero lastimosamente llegó la pandemia y se trancó todo el torneo, después hubo unos temas en la Liga de allá que cancelaron los ascensos y por temas de contrato me tocó volverme. Fue un paso positivo se hicieron las cosas bien. El fútbol es más intenso, estuve pendiente de los partidos de allá de la B y de la primera división, y se ve la diferencia es porque son más físicos, es más de correr, hay unos equipos que tienen muy buena calidad de juego y de jugadores. En el tema de los clubes y los estadios allá están un poco más evolucionados en el fútbol del ascenso y en el tema económico son una potencia fuerte".

¿Pagan más en el ascenso de México?

"En ese tema están un poco más avanzados allá en los salarios de los jugadores. Acá en Colombia al jugador de la B no se le paga mucho salario, lo veo con diferentes compañeros y ganan poco. Otros ganan un buen salario, pero no muy elevados, en cambio que en México en ese tema es mejor. La diferencia sí es bastante allá pagan más dos o tres veces más de lo que uno gana acá".

Darío Rodríguez en acción con Llaneros. Foto: Llaneros Twitter Oficial

¿Cuál es la clave para que Llaneros sea líder y se haya clasificado anticipadamente?

"Se tiene un gran grupo y se ha hecho un trabajo arduo. Con el profesor Jerson se viene trabajando más de un año y justamente tener un proceso de lo complicado en el fútbol y hasta ahora sí ha tenido. Se ha tratado de hacer lo que el de te quiere desde el comienzo se me estrés y me extremo mejorado Y actualmente se ven los frutos de ese buen trabajo de una buena idea de juego. Tenemos un equipo que tiene tanto experiencia como juventud de locales somos muy fuertes tenemos muy buen trato la pelota. En semestres anteriores hemos estado llegaron a la final y ahora tenemos una muy buena racha y esperamos conseguir el ascenso".

El jugador con el que se entiende dentro de la cancha y con el que mejor relación tiene en Llaneros

"Dentro de la cancha todo el equipo es muy bueno, pero hay dos jugadores con los que me entiendo más. Con Juan Nieva y Bryan Ureña son jugadores que a mi fútbol me aportan mucho porque son de esos volantes que te pasan la pelota, que te deja mano a mano, que siempre tratan de buscarte para tener una opción de gol y eso para uno como atacante es muy importante. Ya fuera del campo tengo muy buena relación con el arquero Arled David, vivimos en el mismo conjunto, somos muy buenos amigos y hemos hecho una muy linda amistad".

¿Cómo es Jersson González?

"El profesor es una persona muy estricta en su trabajo. En los terrenos de juego y en los entrenamientos es una persona muy exigente que a veces la gente lo nota, pero es su forma de vivir el fútbol, es muy apasionado y tiene muy buena idea de juego. Sí me ha dado esa confianza dentro del grupo junto con otros jugadores como el Juan Guillermo 'Carachito' Domínguez, Jonathan Muñoz y Arled David, que somos los grandes del grupo para ayudarle a los jóvenes que tienen mucho talento".

¿Le gustaría volver a Santa Fe?

"Un semestre, en el 2017, se pudo volver a Santa Fe, pero al final no se dio. Considero que esa es mi casa siempre, tengo el anhelo de volver de hacer las cosas bien allá, de estar con mi familia y poder jugar con el equipo del que soy hincha, y el que me abrió la puerta para jugar al fútbol profesional".

¿Sueños por cumplir?

"A corto plazo poder ascender, a donde voy quiero dejar huella. Volver a un equipo grande es una meta que se tiene y volver al exterior nuevamente, creo que mi paso por México me sirvió y ayudó mucho, Y quiero volver al fútbol Internacional y quedar goleador, que es algo muy lindo".