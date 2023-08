Deportes Quindío y Patriotas perdieron en la quinta fecha del Torneo de la Primera B

Este viernes el Torneo de la Primera B de nuestro país tuvo actividad con el inicio de la jornada número cinco. Hubo resultados sorprendentes como el caso de Patriotas que no pudo en condición de local y fue doblegado por Leones con un marcador de 1-3.

Nada más al minuto cuatro del duelo disputado en el estadio La Independencia, el conjunto de Leones abrió el marcador con una anotación de Juan Sebastián Osorio para todo el júbilo del equipo visitante.

Con el correr de los minutos, en una cancha del escenario de Tunja que no estaba en las mejores condiciones, los dueños de casa intentaron hacerse con el control de la pelota y llegar al pórtico de Leones, no obstante, no estuvieron certeros en el último cuarto de cancha.

En la parte complementaria llegaron más goles, y de nuevo fue Leones el que logró convertir. Primero Juan David Valencia, al 55, logró el 0-2 para su escuadra, y Mateo Zuleta, al 69, decretó el 0-3 parcial. Ya en el minuto 76 y de penalti, Carlos de las Salas descontó para Patriotas.

Publicidad

Con el resultado de este viernes, el conjunto de Tunja se quedó en 4 puntos, mientras que Leones llegó a 5 unidades.

Barranquilla Fútbol Club no tuvo problemas con Quindío

En otros del partidos de la jornada de este viernes, Barranquilla se impuso con contundencia al Quindío en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico. Fue un 4-1 para los atlanticenses.

Publicidad

Carlos Cantillo, Ricardo Caraballo, en dos ocasiones, y StiwarT Acuña, lograron convertir para los locales; Alexis Serna fue el autor del tanto de los 'cuyabros'.

Barranquilla Fútbol Club es segundo en la tabla de posiciones con 11 unidades; por su parte, el Quindío es quinto con 7 enteros.

Real Santander y Cortuluá repartieron puntos

De otro lado, en el estadio Villa Concha, Real Santander y Cortuluá dividieron honores al empatar a 2 goles. El equipo local no supo mantener la ventaja de dos goles en el primer tiempo y en la parte complementaria sus rivales lograron igualar.

Publicidad

Santiago Garcés, en contra, y Johan Gamboa anotaron para Real Santander; mientras que Álex Segura marcó doblete para Cortuluá. Juan Carlos Caicedo, de los visitantes, vio la roja en la primera parte.

Así continuará la quinta fecha:

Sábado 19 de agosto:

Publicidad

Atlético vs. Cúcuta Deportivo (3:30 p.m.)

Domingo 20 de agosto:

Fortaleza vs. Boca Juniors de Cali (3:30 p.m.)

Real Cartagena vs. Bogotá (4:00 p.m.)

Llaneros vs. Real Soacha (5:00 p.m.)

Lunes 21 de agosto

Tigres vs. Orsomarso (3:30 p.m.)