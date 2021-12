Desde el derecho deportivo, ¿Cuáles serían los castigos por el caso de Llaneros vs Unión Magdalena?

Que hasta el minuto 90+4', Llaneros ganara 1-0, pero, al final del encuentro, con goles al 90+5' y 90+6', Unión Magdalena se hiciera con la victoria y consiguiera el ascenso ha generado toda clase de suspicacia, en especial por las actitudes de varios jugadores del cuadro que ofició de local en Villvicencio.

Esto no pasó desapercibido. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar. La Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol, el Ministerio del Deporte, el presidente de la República, la Fiscalía y muchos más se han pronunciado al respecto, dejando claro que irán hasta las últimas consecuencias.

Hasta el momento, la única decisión que se ha tomado es que la final, entre Cortuluá y el 'ciclón bananero, no se disputará este fin de semana como estaba pactado; fue aplazada de manera indefinida. Y es que primero se quieren esclarecer los sucesos presentados en el estadio Macal.

Por eso, para conocer más a fondo del caso, desde la parte jurídica, y lo que podría llegar a suceder en caso de que haya responsables, en Gol Caracol hablamos con Jose Alejandro Sierra, Director de la reconocida firma de abogados, Brigard Urrutia, quien nos dio una luz con relación a lo que se puede venir.

Cabe acalarar que, como expuso el propio entrevistado, las respuestas que se darán a continuación serán "con el fin de analizar un poco más la situación particular desde el punto de vista del derecho deportivo, ya que se ha generado una gran conmoción en el mundo del fútbol por lo ocurrido".

¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo deberá obrar cada una de las partes implicadas?

"Primero, se deberá determinar si existió un comportamiento susceptible de ser investigado por parte de las autoridades nacionales del fútbol. Una vez corroborada la existencia de un acto irregular, las autoridades deberán determinar quiénes serán las personas, naturales o jurídicas, investigadas. En el evento en que los comportamientos objeto de investigación puedan trascender el espectro deportivo, será necesaria la intervención de la Fiscalía y el Ministerio del Deporte."

Y al interior, en lo deportivo, ¿Cuáles son las entidades encargadas de las investigaciones?

"Dependiendo de la falta cometida por las conductas evidenciadas por los dos clubes, la investigación al interior de la FCF será adelantada por la Comisión de Éitca y Disciplina y el Comité Disciplinario del Campeonato y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Se deberá llevar el debido proceso y se garantizará el derecho de defensa de todas las partes involucradas. Estas últimas deberán ser citadas por las autoridades respectivas a fin de iniciar los procesos respectivos."

¿Qué tipo de pruebas se requieren o son necesarias para tomar una decisión final?

"En casos como este, se permite presentar cualquier medio probatorio que resulte acorde a la ley, pertinente y conducente para establecer la existencia o no de la ocurrencia de un hecho susceptible de ser sancionado. Documentos, testimonios, interrogatorios, peritajes, grabaciones, entre otros, sirven. Las autoridades tienen libertad en la apreciación de las pruebas, por lo que dependerá de ellas como se evalúan y que determine su decisión."

Publicidad

En caso de confirmarse la culpabilidad, ¿Contra quiénes habría sanciones: el club o los jugadores o ambas partes?

"Dependerá de la naturaleza de las investigaciones. En el caso de investigaciones disciplinarias, el Código Disciplinario de la FCF establece sanciones tanto para las personas naturales (jugadores, dirigentes, técnicos y otros), como para las jurídicas (clubes). Por su parte, el Código de Ética de la FCF establece sanciones para las personas naturales. Caso similar sucede al iniciar acciones penales; en Colombia solo las personas naturales pueden ser sancionadas por la comisión de delitos."

¿El club puede ser desafiliado de la Dimayor?

"En caso de que se adelanten acciones disciplinarias, el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) contempla, dentro de las posibles sanciones a los clubes, la pérdida de la afiliación y la desafiliación automática, por lo que, en el peor de los casos, los clubes pueden llegar a ser retirados de la Dimayor."

Si se encuentran personas responsables, ¿Los castigos para ellos pueden ser de cárcel y/o multas económicas?

"Se debe precisar que la imposición de penas privativas de la libertad, como cárcel o prisión domiciliaria son exclusivas del resultado de un proceso penal, decidido por un juez de la República. Ahora, los Códigos de la FCF establecen dentro de las sanciones la posibilidad de imponer multas."

Aunque no hay nada confirmado, mucho se ha hablado del tema de las apuestas deportivas, ¿Existen leyes que controlen esto?

"Todas las casas de apuestas deportivas se encuentran avaladas y vigiladas por Coljuegos. Asimismo, existe la legislación que regula los juegos de azar y las resoluciones de dicha entidad que establecen los requisitos para operar. Las apuestas han existido casi a la par de las competencias deportivas, por lo tanto, determinar qué tanto puede influir en el deporte no es fácil. Mientras se cumplan los lineamientos no debería existir problema alguno."

¿Conocen casos donde "no se hayan cumplido esos lineamientos"?

"Primero aclarar que aún no se sabe si este es, precisamente, un caso de ello, pero sí ha habido algunos en la historia. Por ejemplo, en 1919, varios jugadores de los White Sox de Chicago fueron sancionados de por vida, ya que arreglaron la serie mundial, con tal de favorecer las apuestas clandestinas. Por eso, la respuesta ha sido regular y perseguir esta incidencia de las apuestas deportivas, a favor del juego limpio, sin que necesariamente se acuda a su prohibición."

En caso de que haya protagonistas externos, es decir que no sean ni jugadores, ni técnicos, ni dirigentes del fútbol, pero que se les vincule por alguna razón, ¿Qué clase de multas o castigos recibirían?

"Depende de la naturaleza de las acciones, así como del papel de cada uno de los sujetos en el presunto arreglo del juego. En caso de iniciarse un proceso disciplinario por parte de Dimayor, habría que mirar de si se trata de un sujeto disciplinable o no, de conformidad con el Código Disciplinario Único de la FCF. Una organización privada, como la FCF, no puede llegar a tener alcance punitivo contra un tercero que no esté subordinado a las normas del fútbol."

Pero si se llega a evidenciar una conducta ligada a la ocurrencia de un presunto delito, ¿Qué pasaría?

"La Fiscalía podría iniciar las investigaciones pertinentes y acusar ante un Juez Penal a fin de que sea este el que determine la sanción a imponer. Asimismo, si se evidencia una actuación irregular de una casa de cambio, Coljuegos podrá imponer sanciones, al igual que, en caso de que se corrobore actos contra la competencia, se evaluará si la Superintendencia puede sancionar al tercero que resulte involucrado."

Y si el tercero tiene algún vínculo contractual con un ente del fútbol...

"En ese caso, si se trata de terceros con algún tipo contractual con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Dimayor o, en su defecto, alguno de los clubes involucrados, será necesario evaluar la incidencia que una conducta punible pueda tener en la continuidad del contrato, lo cual, deberá ser determinado por la autoridad judicial respectiva. Eso sí, todo después de que se hayan llevado a cabo las respectivas investigaciones."

Publicidad

Dimayor creó su propia jurisdicción para esta clase de sucesos, ¿La justicia ordinaria puede intervenir sin problema?

"La justicia deportiva existe a nivel mundial; las asociaciones o federaciones cuentan con competencia para resolver sus asuntos. De hecho, existe un Tribunal Arbitral Internacional Deportivos (TAS) para apelar las decisiones de las entidades vinculadas con casos de carácter disciplinario. En este sentido, la jurisdicción ordinaria puede decidir o investigar si se trata de una presunta comisión de un delito a investigarse por la justicia penal o vinculado a la violación a la libre competencia."

Se ha hablado de "listas negras" o vetos; ahora, esta polémica y otros casos de alto revuelo, ¿Existe la posibilidad de que el fútbol colombiano se detenga hasta resolver todo esto?

"El derecho deportivo consagra, dentro de sus principios, el “pro competicione”, el cual implica que siempre debe primar la integridad de la competencia. Por eso, si bien pueden adelantarse investigaciones contra los actores del fútbol colombiano, no resultaría viable la suspensión de las actividades, sumado a que se debe cumplir con las obligaciones que se tienen con Conmebol y FIFA. Las investigaciones se deben hacer con diligencia para que las competencias no se vean afectadas."

¿Las decisiones finales se tomarán regidas a lo que la Dimayor y la FCF estipulen o a lo que la ley nacional diga?

"Serán según los procedimientos que se adelanten, a saber: las acciones disciplinarias se regirán al Código Disciplinario Único de la FCF y serán tomadas por la Comisión Disciplinaria de Dimayor y por la Comisión Disciplinaria de la FCF, una vez agotado este procedimiento se podría acudir al TAS. Ahora, es de mencionar que la Ley 181 de 1995, conocida como la Ley del Deporte, no otorga competencias al Ministerio del Deporte para investigar estos hechos."

¿Por qué razón?

"Porque contempla que las federaciones nacionales tendrán el manejo técnico y deportivo de su disciplina, es decir que la competencia del Ministerio se limita a realizar un acompañamiento a la Federación Colombiana de Fútbol y solo en caso de evidenciarse el incumplimiento de normas legales, reglamentarias o estatutarias de los clubes iniciaría un procedimiento administrativo sancionatorio."

¿Qué reflexión, análisis u opinión final hace de lo que se está presentando?

"En nuestro concepto y basado en lo que se ha adelantado, hasta ahora, resulta precipitado asegurar la existencia de actos de corrupción privada, amaños de partidos o incluso afirmar que existe incidencia de apuestas deportivas en el partido. Es necesario que se realicen todas las investigaciones pertinentes con el fin de que se puedan esclarecer los hechos y que en caso de encontrarse alguna irregularidad se sancione a todos los implicados."