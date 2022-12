Diego Arias: "En Huila llegamos a un acuerdo, así el equipo no queda muy ahorcado"

GolCaracol.com consultó este martes sobre la situación de equipos de la Primera B del fútbol colombiano. Acá los detalles de la situación en el club huilense, según uno de los referentes.

Al igual que en gran parte del planeta, el fútbol en Colombia está cancelado hasta nuevo aviso. Este parón, causado por la pandemia del coronavirus, ha afectado en las arcas de los equipos locales, generando grandes perdidas para los clubes.

GolCaracol.com contactó con Diego Arias, uno de los referentes del Atlético Huila, equipo que milita en la segunda división del balompié nacional, para conocer de primera mano la situación de los jugadores del conjunto ‘opita’.

“No buscamos excusas, esto no lo esperaba nadie y estamos buscando mantener al club protegido”

¿Cómo se manejó la cuarentena dentro del club?

“Antes de que saliera la información de que debíamos estar en aislamiento preventivo, el club ya había tomado las medidas de enviarnos a las casas una semana antes. Después, con la noticia del aislamiento se afianzó el no volver a los entrenamientos y el parón el en campeonato. Nosotros hemos estado haciendo trabajos físicos para mantener la forma, trabajos de mantenimiento de fuerza y cardiovascular, no muy específicos del fútbol, pero para mantener la capacidad aeróbica y no subirnos mucho de peso. Eso sin duda se va a notar en el reinicio del torneo. En todo el mundo a las personas les tocó parar y nos queda de otra que adaptarnos a la situación”.

¿Cambió algo contractualmente?

“El club se acercó a nosotros, ellos explicaron la posición del club en cuanto a la situación económica que vivimos en el Huila, en Colombia y en el mundo. Es natural que un equipo que pase de recibir una cantidad de ingresos, y que de un momento a otro esos ingresos paran, le va a costar mantener esas obligaciones. Nosotros somos conscientes de ellos y entre todos en el club, de manera concertada, llegamos a un acuerdo que le permite al club seguir cumpliendo, sin verse demasiado ahorcado con la situación que estamos viviendo.

Los clubes de primera y segunda y en todas las ligas del mundo están en la misma situación porque no hay partidos, entonces no se pueden mostrar los patrocinadores, quienes están en sus empresas con complicaciones. Es un momento de darnos las manos, de ayudarnos los unos a los otros”.

¿Vería con buenos ojos hacer una ‘pretemporada’ antes del reinicio del torneo?

“Sí, no solo para acondicionar la parte física, sino también la capacidad y la sensibilidad futbolística. El pase, el toque, el dribbling, las aceleraciones; todo por este periodo de para se ve perjudicado y necesitamos tener otra vez entrenamientos y situaciones reales de partido”.

¿Cómo cambia la vida de un futbolista con el aislamiento?

“La mayoría de nosotros, desde muy pequeños, en mi caso llevo más de 25 años, compartimos en una cancha con jugadores todos los días; los fines de semana jugamos partidos, es la actividad que he desarrollado toda mi vida, la extraño muchísimo y la valoro muchísimo más que siempre, porque nos hace falta poder prepararnos, la competencia, el ambiente que se vive en los camerinos y en la cancha. Es nuestro trabajo, nuestra profesión y de un momento a otro quedó totalmente parada. Gracias a Dios estamos con salud, mi familia está bien, estamos en un lugar seguro y tranquilos. Pero nuestra parte laboral se vio truncada de un momento a otro y nos cambió totalmente la perspectiva de la vida, porque nos damos cuenta que en cualquier momento puede cambiar y debemos adaptarnos a eso, no hay otra opción; quedarnos llorando no nos va a servir para nada. Vamos a utilizar este tiempo para aprender, crecer y cuando llegue el momento que podamos retomar, debemos aprovecharlo demasiado, porque en medio de la inconciencia de nuestro deporte, en el que solo sirve ganar, dejamos de disfrutar y en estos momentos nos damos cuenta de lo que es realmente valioso”.

