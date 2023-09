Dimayor y FCF encabezan mensajes de duelo por el asesinato de Edgar Páez, presidente de Tigres

El fútbol colombiano sufrió una dura noticia este sábado, luego del asesinato de Edgar Páez, presidente de Tigres, en hechos aún por esclarecer.

Por eso, hace algunos minutos entidades como la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y otros dirigentes del balompié de nuestro país dedicaron mensajes de duelo tras el fallecimiento.

“La DIMAYOR y sus 36 clubes afiliados lamentan el fallecimiento de Edgar Páez, presidente del club Tigres. La familia del Fútbol profesional Colombiano extiende un sentido pésame a sus familiares y seres queridos”, escribió en redes sociales la División Mayor del Fútbol Colombiano.

“La Federación Colombiana de Fútbol y su Comité Ejecutivo, lamentan el fallecimiento del señor Édgar Paez presidente del Club Tigres FC. Desde el fútbol colombiano expresamos nuestras condolencias y acompañamos en su dolor a familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D”, se leyó en la cuenta de Twitter de la FCF.

Además, Fortaleza CEIF fue uno de los primeros equipos en lamentar la noticia del asesinato del presidente del cuadro bogotano.

El máximo dirigente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, también se mostró impactado y triste por la noticia del fallecimiento de su colega.

“Edgar Páez. Genio y figura hasta la sepultura. Amigo de sus amigos con posiciones firmes de las que se podía estar o no de acuerdo. Siempre firme en posiciones pero no merecía morir de esa manera. Es más, el fútbol no merece esto. Que Dios nos juzgue y nos proteja. QEPD”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Por su parte, el propio club Tigres FC, a través de un sentido comunicado confirmó la noticia y dejó un pésame por lo ocurrido con su presidente.

Edgar Páez, Presidente Tigres FC.

Mensaje de Tigres FC por el asesinato de Edgar Páez, presidente del club:

“Con profunda tristeza y consternación, Informamos sobre el homicidio del presidente de nuestra institución, el doctor Edgar Páez Cortés. Este lamentable incidente tuvo lugar hoy cuando regresaba a su hogar, después del partido disputado contra Atlético FC. La familia Tigres y la comunidad deportiva estamos devastados por este suceso. Edgar Páez Cortés era un apasionado defensor del fútbol y un líder ejemplar. Su compromiso con el equipo y su dedicación al desarrollo del deporte en nuestra región, dejaron una huella indeleble en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Agradecemos el respeto de los medios de comunicación y de la comunidad en este difícil momento. Las autoridades se encargarán de las investigaciones pertinentes”, se lee en el comunicado del club bogotano.

