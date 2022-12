Doble empate se registró entre Tigres vs. Real Santander y Valledupar vs. Orsomarso Doble empate se registró entre Tigres vs. Real Santander y Valledupar vs. Orsomarso. Este sábado se comenzó a disputar la fecha 20 del Torneo de Ascenso en Colombia con sendos empates, que le dan más expectativa a los compromisos faltantes.