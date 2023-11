DT de Patriotas no olvidó a Jhon Mario Ramírez en la noche del ascenso a la A

Este martes en el estadio de Techo, en el sur de la ciudad de Bogotá, se jugó la final del Torneo II de la Primera B del fútbol colombiano entre Fortaleza y Patriotas de Boyacá. Y en medio de ese duelo, se presentó un acto bastante particular de parte del entrenador de los boyacenses.

Y es que el español Jonathan Risueño, timonel de Patriotas, se vistió con un saco blanco y en el frente del mismo se observó el rostro de Jhon Mario Ramírez, quien falleció el 26 de junio de 2021 en Tunja y cuando había asumido el cargo de DT del equipo que lidera el directivo César Guzmán.

"Estoy acá gracias a él (Jhon Mario Ramírez), él me abrió las puertas del fútbol colombiano, al final el partido lo dirigimos los juntos, mira las coincidencias que hay", explicó Risueño en el medio oficial del torneo.

Ramírez fue un referente del balompié colombiano, como quiera que jugó en clubes como Millonarios, en donde fue admirado y querido; Independiente Medellín, Deportivo Cali, Deportes Quindío, Atlético Bucaramanga y Santa Fe, entre otros.

Justo cuando el bogotano recibió su primera oportunidad en el profesionalismo con Patriotas y a pocos días de haber llegado a dicho club, Jhon Mario Ramírez sufrió una enfermedad que lo mandó a un hospital y después de varios días finalmente se presentó su fallecimiento.

Ese hecho tiñó de luto al propio equipo rojo del departamento de Boyacá e igualmente se sintió en el balompié nacional, ya que el otrora exquisito mediocampista nacido en Bogotá alcanzó reconocimiento y hasta fue llamado en algunas oportunidades a la Selección Colombia.

Apenas finalizó el encuentro, el propio estratega patriótico decidió ampliar un poco más la historia y con gran entusiasmo y emoción, aseguró que esta final la jugaron tanto 'Jhon Ma', como él. "Simplemente en la pandemia estaba dando ponencias virtualmente y por suerte Jhon Mario entró un día, me habló por privado un día y desde ahí empezó la relación. No tengo familia, esposa, ni hijos y me la pasaba hablando con 'Jhon Ma' de fútbol. Él me abrió las puertas del futbol colombiano. Con la gran relación que tenia con (Alberto) Gamero a veces también entraba él y hablábamos los tres. Esta final la jugamos juntos, él y yo. Yo se las ganas que tenía Jhon Mario de dirigir a Patriotas".

Hermoso gesto del Director Técnico de Patriotas, Jonathan Risueño, el vestir un saco con la foto de Jhon Mario Ramirez cuando hizo parte del equipo boyacense. pic.twitter.com/yDfzXyb1Eu — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) November 29, 2023