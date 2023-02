Duwan Neira, en la mañana es el preparador físico de Fortaleza y en la tarde prepara figuras

En los clubes que participan en la Primera B del fútbol colombiano participan jugadores de proyección, también técnicos consagrados y otros que están en pleno ascenso, en la búsqueda de objetivos máximos e igualmente de otros profesionales valiosos en esas estructuras. Ese es el caso de los preparadores físicos y en Fortaleza para la presente temporada llegó Duwan Neira, quien recientemente trabajó con Gerardo Bedoya en Valledupar FC y ahora para este 2023 llegó a trabajar con Fortaleza.

Nacido en Bogotá, Duwan Neira se enamoró desde muy pequeño del fútbol cuando su papá lo llevaba al estadio. A partir de allí forjó su sueño de ser jugador profesional, por eso probó suerte en Patriotas y Santa Fe, sin embargo, solo llegó hasta las divisiones inferiores y decidió estudiar Cultura física, deporte y recreación en la Universidad Santo Tomás. Una vez se graduó, logró acceder a Independiente Santa Fe como preparador físico y en 2014 fue designado en dicha labor en la categoría Sub-20. Luego de cinco años, trabajó en la Selección Bogotá y en el combinado de las Fuerzas Armadas.

Publicidad

Neira, además de su labor en los 'Amix' de 'Forta', también ha implementado un método de entrenamiento que ha calado entre jugadores profesionales como Edwin Herrera, Juan Daniel y Nicolás Roa, Kelvin Osorio, Jhon Velásquez, entre otros; y de futbolistas como Liana Salazar, María Morales, Diana Celis y Gabriela Huertas.

Así, el preparador físico rolo es el primer invitado a nuestra sección 'Historias de la B', para referirse a su labor diaria, también tratar temas relacionados con los mitos que se han generado en cuanto a la preparación en la A y en el ascenso y contó detalles de sus tareas en pro de potenciar a profesionales del balón.

"Este tipo de mitos, que hay que correr más en la B, va más encaminado al tipo de población que juega en nuestra segunda división. Este es un escenario en donde hay mucho jugador joven, que corren, que luchan", dijo Neira inicialmente.

Publicidad

Además de eso explicó cuál es la ideología que se tiene en el equipo bogotano, que se ha caracterizado por la formación de nuevos talentos y la proyección al profesionalismo bien sea en Colombia o también a nivel internacional. "En Fortaleza todo va encaminado con el buen desarrollo del modelo de juego. Somos muy amantes a que el jugador tenga el balón en los pies. Hacemos mucho énfasis en este tema de la fuerza rápida, fuerza explosiva, la resistencia específica", indicó el bogotano.

Es tal la importancia de la preparación física y el rendimiento de los jugadores, que Duwan decidió emprender un proyecto como entrenador personal, durante su estadía en Santa Fe. "El trabajo lo empecé a hacer hace algunos años con John Velásquez, actual jugador del Farense de Portugal, de segunda división. En esa época, en el club estaba el profesor Gustavo Costas, y él dice: 'Velásquez es un excelente jugador, pero le hace falta su desarrollo condicional'. Vi la oportunidad e inicié a trabajar con él", recordó Neira.

Publicidad

Duwan Neira (a la izquierda) en clase de entrenamiento personalizado. Foto: @DanieA66

Fue así como le dio vida a su segunda faceta en el deporte y le ha rendido frutos, con jugadores y mujeres futbolistas de reconocimiento.

Publicidad

¿Cómo fue todo el proceso con Jhon Velásquez?

"Después Santa Fe hace un convenio con Llaneros, John es uno de los que está entre esa camada de jugadores, va a Llaneros, y por X o Y razón el entrenador a cargo lo aparta, porque le dice que su fútbol quizás no iba a triunfar. Él me llama una noche muy decaído y me dice que no sabía qué hacer. Le dije, hágase amigo del preparador físico del equipo para que le ayude con rutinas y yo desde Bogotá le sigo ayudando. Y así duramos un semestre. Luego, Jairo Patiño llegó como DT de Llaneros y el club hace una de las mejores campañas, estuvo cerquita al ascenso. Velásquez fue capitán, goleador, figura, después pasa a Patriotas, y seguimos el trabajo en sus vacaciones y demás. Eso ha sido como un eje transversal en nuestras vidas, el poder trabajar para poderlo seguir potencializando, y ahí me di cuenta del por qué seguir ayudando, y más que todos los jugadores bogotanos".

¿Qué tan importante es la labor del preparador físico en un equipo?

"El perfil o la figura del preparador físico en los equipos profesionales ha venido tomando un auge, pero siento que todavía no se le ha dado ese valor, porque tanto como el entrenador como los preparadores físicos pueden llegar a ser una misma figura, en el buen sentido de la palabra: en el compromiso, en la dedicación, en la responsabilidad y en el trabajo. Son dos piezas fundamentales que cuando se unen, se encajan de la mejor forma y se transmite ese buen mensaje al grupo, pues se obtienen grandes resultados".

Duwan Neira (a la izquierda) en una de sus clases personalizadas. Foto: @DanieA66

Publicidad

¿Se trabaja de manera distinta el aspecto físico en hombres y mujeres profesionales del fútbol?

“Es evidente que fisiológicamente hay una diferencia. Yo me limito a lo específico, que va al detalle, el trabajo con las jugadoras debe ser estudiado desde su anatomía, su fisiología y desde su estado emocional, aunque parezca algo diferente, pero es verdad. Hay algo muy bonito en el trabajo con las mujeres, que ellas dan el 200%; mientras los hombres dan el 180% ellas van al 200%. Hablo de casos como Liana Salazar, que cuando viene aquí a Colombia descansa 10 días por su club, pero trabaja 8 días conmigo. Entonces eso muestra al amor, al profesionalismo, al siempre querer mejorar".

La clave para potenciar físicamente a un futbolista al más alto nivel…

“Es buscar lo diferente, lo inusual en el jugador, que no se le puede trabajar por tiempo o por herramientas en el grupo. Entonces ese tema de la agilidad, de la fuerza explosiva específica, de la coordinación neuromuscular, son esos pequeños detalles que nos han hecho exitosos a los dos, él como jugador y yo como su preparador personal".

¿Apoyó a Juan Daniel Roa, quien superó una lesión de cadera y ahora volvió a Santa Fe?

"Él tiene un trasplante de cadera por un deterioro natural. Su intervención fue todo un un éxito, desde el día dos de su cirugía empezamos a conversar nuevamente. Mi parte fue un poco más de apoyo, porque yo entendía que lo que él necesitaba era reeducar su cadera. Yo me encargué de estimular su fuerza rápida, su estabilidad, su resistencia y ese desarrollo de la fuerza".