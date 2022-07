Eduardo Silva Meluk: "Necesito la energía de todos porque vamos a ser un equipo muy bueno"

Eduardo Silva Meluk, presidente del Cúcuta Deportivo , contó este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', cómo piensa redimir a la institución, el trazado a seguir luego de que hace dos años el equipo 'motilón' no tuviera acción en el balompié colombiano. De entrada, reveló a la mesa de periodistas su estrategia para que todo el público lo acompañe en esta nueva era en el Torneo de la B.

"Recuerden que estamos resucitando después de dos años sin fútbol en Cúcuta, ese es el primer punto, el segundo es que todo el mundo nos acompañe con buena energía. En cada partido vamos a regalar un souvenir, me explico, una persona paga 39.000 mil pesos para ir a todos los partidos. En el primer juego vamos a regalar 33 mil banderas, en el segundo, 33 mil bufandas, en el tercer partido 33 mil manillas y en el cuarto, 33 mil botones, todos son coleccionables, porque lo importante no es que la gente compre la boleta, no es lo único importante, sino que la gente vaya", sostuvo el dirigente.

"Necesito la energía de todos, porque vamos a ser un equipo muy bueno y necesito la energía de todos para que subamos. ¿Qué trae todo esto?, las marcas nos van buscando y ya tenemos el patrocinio y desarrollo por ese tipo de sectores", continuó.

Cuando fue consultado por el director del programa, Javier Hernández Bonnet, de sobre la gente si está animada para el retorno del equipo al fútbol local, Silva Meluk fue claro en decir que todos en la 'frontera'.

"Ayer (jueves) anuncié 10.125 abonos y hoy (viernes) estamos llegando a los 13 mil y lo mejor es que nos acaban de anunciar que el primer partido de Cúcuta va el domingo a las 4 de la tarde y va por televisión, yo estoy seguro que vamos a lograr los 33 mil abonados, los souvenir no los dieron los patrocinados. Las banderas que vamos a regalar el domingo, que vamos a regalar un banderazo de regreso, tienen todas las marcas de patrocinadores", prosiguió.

El tema de los refuerzos

"Trajimos 30 refuerzos, nos tocó hacer un equipo porque hace dos años no teníamos un equipo. La idea es que tenemos un equipo muy bueno, hicimos la pretemporada en Bogotá, le ganamos a Patriotas, Pasto, perdimos sólo con La Equidad, empatamos con Aucas, le ganamos a Tigres. Estamos muy contentos, tenemos una delantera con Jonathan Agudelo, Arias, una cantidad de jugadores; tenemos un arquero argentino. Con le 'profe' Aquivaldo (Mosquera) estamos felices por su buen manejo de grupo, de la estrategia que tiene para los juegos; estamos muy contentos", concluyó.

"Primera vez en la historia en Colombia que una compañía sale de liquidación a reorganización otra vez, eso no existía, de haberlo lograrlo, después de trabajar un año es muy satisfactorio tener el equipo funcionar, poder ver al equipo jugar".