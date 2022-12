El líder del Torneo Águila, Barranquilla, igualó 0-0 en su visita al Atlético FC

Con el 0-0 registrado en el estadio Pascual Guerrero, los barranquilleros llegaron a 30 puntos en la tabla de posiciones y solo podrían ser superados por el Deportivo Pereira.

A pesar de que no hubo goles en la ciudad de Cali, Atlético FC alegó una acción porque, para ellos, el balón había ingresado y el árbitro Ramiro Andrés Pabón no validó la anotación.

El gol que no valida el juez de línea hoy a nuestro equipo. pic.twitter.com/oZ5PEuH5xW — Atlético Fútbol Club (@AtleticoFCSA) October 23, 2017

En los otros dos duelos de la jornada dominical del campeonato de la B. Cúcuta Deportivo superó 3-2 a Leones y Real Santander igualó 1-1 con Fortaleza.

La jornada se completará con dos duelos más: Pereira vs. Boyacá Chicó (7:45 p.m. del lunes) y Universitario de Popayán vs. Real Cartagena (11:30 a.m. del jueves).

Recordemos que el pasado fin de semana se jugaron tres encuentros de esta fecha 15: Valledupar 1-3 Unión Magdalena, Bogotá 0-2 Quindío y Llaneros 1-2 Orsomarso.

Tabla de posiciones: