El parte de victoria de Boyacá Chicó y de los Pimentel tras ganar el Torneo I de la Primera B

Gracias a un triunfo 4-2 en la definición por penaltis, tras un 0-0 en los 90 minutos, Boyacá Chicó consiguió una victoria sobre Deportes Quindío y ganó el primer torneo del año 2022 en la Primera B del fútbol colombiano. Así revivió la esperanza de los ajedrezados de regresar a la gran carpa de nuestro balompié, del que ya fue campeón en el año 2008.

Y detrás de todo ese proyecto se encuentran Eduardo, Nicolás y Jacobo Pimentel, máximo accionista, presidente y uno de los jugadores del plantel de los boyacenses, que hoy son noticia al mostrar su supremacía en el primer semestre del presente año.

En Gol Caracol hablamos con Nicolás Pimentel, quien dio un parte de victoria de un equipo que es parte de su familia y que nuevamente asoma la cabeza en el país futbolero.

¿Cómo toman este triunfo de Chicó en el Torneo I- 2022 y que abre una nueva opción de regresar a la A?

"Pues la verdad con mucha felicidad, el equipo viene con una alza importante, iniciamos este torneo no de la manera como queríamos, pero como siempre se los manifesté a los jugadores es cómo se termine, es cómo se clasifique y este equipo siempre ha sido un equipo que ha sido de finales, que siempre en los cuadrangulares entrando primero o quinto o octavo, siempre va a dar pelea y siempre se mete en las finales. La verdad, con mucha alegría, se les dijo ayer (viernes) a los jugadores, apenas terminó el partido y celebramos, que habíamos dado un paso, que teníamos que pensar siempre en grande, en pensar siempre con humildad, pero que la humildad no nos deje las ganas de querer ganar todo. Ahora es claro que tenemos que ir que quedar campeones del segundo semestre, nosotros queremos poder lograr el ascenso a la categoría ganado los dos torneos , ese es el objetivo principal del club para así no tener que jugar repesca y dar un golpe de autoridad bien importante porque este club merece estar arriba, donde se ha ganado sus adeptos y su historia".

¿Cuál fue el secreto de Chicó, que fue en línea ascendente en el Torneo y al final ganó el título en este primer semestre?

"El secreto principal fue haber mantenido la ideología, haber dejado un proyecto estructurado de lo que se quería desde un principio, sobre todo, haber mantenido la base, no haber caído en el error del descenso del equipo, del no ascenso del equipo el semestre pasado, de querer venir a cambiar toda una plantilla. Logramos algo, que no es fácil, mantener los jugadores, el proyecto, jugadores que ya tenían un huella de lo que era Tunja, entendíamos que el inicio del campeonato iba a ser muy rápido, no iba mucho tiempo para que jugadores nuevos pudieran adaptarse a Tunja, fue tan así que los poquitos jugadores que logramos traer como refuerzo vinieron a adaptarse a Tunja en el periodo de dos a tres meses como es y como corresponde a una ciudad de altura. Haber mantenido la base fue importante, prácticamente el mismo equipo que viene del semestre pasado, es el mismo equipo que está logrando el título así que es tener una ideología clara, qué es lo que se quiere, qué es lo que se está buscando. No puedo dejar atrás el trabajo fantástico de un cuerpo técnico que ha trabajo muy bien, que ya tiene la idea de juego, un estilo, una forma, un entendimiento con los jugadores".

¿Cómo asumir las riendas del club, en un semestre especialmente como el que acaba de pasar?

"Llevo 16 años en el fútbol, conozco el negocio, lo conozco desde abajo que fue donde empecé. Empecé contando, como se dice en tiendas y parqueaderos en el estadio y hoy ya soy el presidente de la institución, conozco muy bien el negocio del fútbol, he hecho el camino. Muy contento y gratificante que no solamente en la parte deportiva, que es un logro como un evento público conocido por todos a través de una campeonato, que puede uno demostrar que el equipo está bien, sino administrativamente el equipo está en un camino fantástico, obviamente con los golpes normales que una empresa tiene por el tema de pandemia y de la rescisión, pero dejando eso a un lado, el equipo viene muy bien, dicho por la misma gente que nos vigila en el fútbol colombiano, somos ejemplo en cuanto a organización y manejo, eso es un conjunto con la parte deportivo y todo eso hace que tengamos un equipo campeón en cinco meses, que esté dando utilidades, que sea autosostenible, deja una satisfacción muy grande para uno como presidente que las cosas se están haciendo como corresponde, con mucho esfuerzo, con mucha entrega y aquí están los réditos, las ganancias y la cosecha de todo este tiempo. El objetivo principal es el ascenso y el ascenso con un doble campeonato, el pensamiento nuestro es pensar en grande siempre, no acomodarnos a simplemente ya tenemos un paso a un final, bajemos el ritmo, no, al revés, es el momento donde más toca apretar, organizar y seguir trabajando fuerte para lograr ese objetivo".

¿Ahora qué viene en Chicó, teniendo ahora varias opciones de clasificación?

"Hablé con los jugadores, les manifesté que me sentía muy orgullosos, que el trabajo que habían hecho era muy grande, porque no es fácil pelear contra equipos que tienen presupuestos más altos, apoyos gubernamentales, que tienen hinchadas grandes, y que me sentía orgulloso porque el trabajo lo habíamos hecho con muchísimo esfuerzo, todos los equipos hacen esfuerzos, pero aquí lo realmente es un refuerzo adicional, lo que están cerca al club saben de las dificultades que hay, pero dificultades que tratamos de volver fortalezas y trabajar en lo que se viene. Yo creo que por el momento vamos a seguir con la misma nómina, tenemos claro que en 20 días va a comenzar el torneo, hay que darle vacaciones merecidas a los jugadores, pero entender que ya estamos ya para iniciar, lo más fácil es mantener este equipo, que ya tiene una huella clara que es Tunja, tratar de reforzar con algunos jugadores para lograr el objetivo principal que es quedar campeones".