"El partido entre Cortuluá y Unión Magdalena se encuentra programado para el domingo"

"El juego Cortuluá vs. Llaneros se encuentra programado para el próximo domingo (12 de diciembre de 2022), en la final de la B". Esa fue una de las respuestas que dejó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, este martes en entrevista que tuvo con Ricardo Orrego, comentarista de 'Gol Caracol' y jefe de 'Caracol Sports', y en la que el tema no fue otro que el escandaloso partido en el que Unión Magdalena le ganó 1-2 a Llaneros, en la ciudad de Villavicencio, y que tuvo un segundo gol de los samarios en el que Jonathan Segura, el anotador, no fue marcado por los defensas locales y definió a su antojo.

Jaramillo también agregó que "hay una investigación en curso. El Comité de Ética y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor están trabajando para saber qué pasó y tomar las medidas más drásticas".

El dirigente se mostró cauto y a la espera de que avancen las pesquisas del caso, en medio de una resonancia relevante por lo sucedido no solamente a nivel nacional; sino que también trascendió las fronteras.

"Sobre las medidas no nos podemos adelantar, las comisiones están en investigación. Sin embargo, se podría hasta suspender la participación de las personas y los jugadores o clubes involucrados en el caso en próximos torneos. Estamos a la espera de la reunión con la Fiscalía para pedir su colaboración", comentó Fernando Jaramillo.

Desde el lunes, la Dimayor anunció la apertura de la investigación luego de una reunión, en la que incluso participaron Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y hasta Guillermo Herrera, ministro del Deporte.