El PF de Boyacá Chicó, de superar el cáncer a llegar a la final de la Primera B I 2022: qué lucha

Siempre más allá de las buenas campañas, de los triunfos, los goles, las grandes atajadas y los éxitos deportivos hay tras bambalinas historias dignas de admirar en los equipos de fútbol. En el caso de Boyacá Chicó, finalista del Torneo I de la Primera B de nuestro país en este 2022, hay un hombre que con tesón, lucha, sacrificio y "mucha fe en Dios", como él mismo lo reconoció, superó un cáncer y desde el mes de marzo pasado regresó a la disciplina de los ajedrezados para liderar la preparación física del equipo que dirigen Mario García y Jhon 'la Flecha' Gómez.

Ese es el profesor Wilson Silva, antioqueño de pura cepa, un regular marcador derecho en sus tiempos de jugador, hincha del Independiente Medellín, de 43 años y que hace ya unos años llegó al conjunto boyacense apadrinado por Darío 'Chusco' Sierra y que volvió a vivir cuando le dieron de alta los oncólogos en Bogotá, se vistió de nuevo de cortos, cogió su cronómetro y su tabla para planificar ese día a día de su Chicó del alma.

"Todo esto comenzó cuando me aparecieron ganglios inflamados al nivel del cuello. Después de un tiempo, yo no veía la cosa tan normal porque pasaba tiempo y nada que desinflamaban. Ahí me hice exámenes médicos y me tuve que ir de Tunja a Bogotá. Allá con los especialistas me hicieron la biopsia y la patología dio que tenía afectación cancerígena alrededor del cuello. Ahí comenzó todo", rebobinó Silva, al iniciar una charla abierta y sentida con Gol Caracol.

Desde ese momento, el preparador físico graduado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid le dio cara a la adversidad, se trasladó de Tunja a la capital de la República para tener la mejor atención médica. Y con el pasar de los días vinieron momentos duros, en los que se sintió desvanecer, sin fuerzas y disminuido al máximo.

"Lo primero que tuve que encarar fueron 33 radioterapias. Esa es una dificultad que hay que saber sobrellevar. No podía comer, me tocaba alimentarme a punta de dieta líquida. Le digo que me dolía hasta para pasar un sorbo de agua. Eso fue duro", agregó Silva.

Pero eso no fue todo. Debido a esa dificultad en la ingesta de alimentos como cualquiera de los mortales, vinieron otras consecuencias en su apariencia física.

"Con todo eso, en un momento tuve que ser hospitalizado durante cerca de seis días. fueron momentos complicados. En el peso bajé 17 kilos, pero bueno eso ya quedó atrás, he recuperado ya unos 7 kilos y me siento bien", agregó el encargado de tener al Boyacá Chicó marchando como un reloj en la parte atlética, algo que se notó en la recta final de los cuadrangulares en donde se ha visto un notable ascenso en todos los aspectos.

Sin embargo, la luz salió al final del túnel. Promediando el mes de marzo pasado recibió buenas noticias de los especialistas, le dieron el aval para regresar a la capital boyacense y retomar su actividad profesional de manera progresiva, pero con la tranquilidad de estar con su salud en franca mejoría.

"Yo acá tengo que agradecer el apoyo de Eduardo Pimentel, de su familia y del club en este proceso. Ya, cuando pude volver, los que estamos en el fútbol entendemos que aparte del dinero, es un estilo de vida, el fútbol lo llevamos en la sangre. Volver a las canchas fue un bálsamo para mí, sentir la sensación de los partidos, la grama, los jugadores, las conversaciones, eso es demasiado importante para la vida diaria", resaltó el 'profe' Wilson, como lo conocen sus pupilos.

Los frutos de la labor en Boyacá Chicó se ven ahora, cuando se aprestan a enfrentar a Deportes Quindío, en juego de ida y vuelta, para definir el equipo ganador del primer semestre del año y que dará así un paso importante en pro del objetivo de regresar a la A.

"Clasificar a la final con Chico es un mérito muy grande, no hemos ganando nada pero es un paso muy maravilloso, el día de la clasificación se me bajó el azúcar y se me vinieron los recuerdos de lo que había vivido en el pasado", remató Wilson Silva, quien tiene en Marlene, su mamá, y Salomé, su hija, la inspiración para continuar haciendo camino al andar.