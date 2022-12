El Torneo Águila arrancó con victorias de Bogotá y Leones

Este sábado se disputaron dos partidos de la primera fecha. Entre domingo y lunes se llevarán a cabo los otros seis compromisos.

Este sábado, en la primera fecha del Torneo Águila, Bogotá, jugando como local en el Estadio Metropolitano de Techo, derrotó 1-0 a Fortaleza, con anotación de Moreno en el minuto 11 del segundo tiempo.

En el otro compromiso, Valledupar cayó en su casa 1-2 con Leones. El tanto local lo hizo Camilo Zapata, mientras que Sebastián Gómez (penalti) y Yeison Medina le dieron vuelta al marcador.

El resto de la jornada:

Domingo 2 de julio:

Universitario de Popayán vs. Quindío

Atlético F.C. vs. Orsomarso

Cúcuta vs. Boyacá Chicó

Real Santander vs. Barranquilla

Pereira vs. Llaneros

Lunes 3 de julio

Real Cartagena vs. Unión Magdalena