Empiezan las finales en la B y estas son las posibilidades que tienen los equipos para ascender

Cúcuta Deportivo parte con ventaja al ser el líder de la tabla de la reclasificación. Unión Magdalena, Pereira, Quindío, Cortuluá y Real Cartagena, los otros históricos que sueñan con el ascenso. Este sábado empiezan las finales del Torneo Águila y cada uno de los clubes que están en los cuadrangulares se ilusionan con el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano. Seis de los ocho equipos cuentan con tradición en la máxima categoría. De hecho, tres de ellos (Cúcuta, Quindío y Unión Magdalena) han sido campeones en la A. Vea acá: Iván René Valenciano y su increíble anécdota en Italia con Marco Van Basten, uno de sus ídolos Sin embargo, Cúcuta Deportivo parte con ventaja al estar comandando la reclasificación, teniendo en cuenta que el líder de esta tabla disputará una de las dos finales que dará la posibilidad de ascender. ¿Cómo es el sistema de los cuadrangulares en el Torneo Águila?

Se formaron dos grupos, cada uno de cuatro equipos. El A está conformado por Cúcuta, Real Cartagena, Cortuluá y Llaneros. Y, en el B, están Unión Magdalena, Pereira, Quindío y Valledupar. Los cuadrangulares se jugarán en seis partidos de ida y vuelta. Los dos primeros que sumen más puntos, en cada uno de los grupos, se enfrentarán en la final del Torneo Águila, por uno de los cupos a la primera división. En caso de empate en el primer lugar, en alguno de los grupos, avanzará el equipo que haya quedado mejor ubicado en la tabla de posiciones de las fases 'Todos contra Todos', la cual terminó liderando Cúcuta, seguido por Unión Magdalena y Pereira. El tema de la reclasificación

La Dimayor asegura que “la Tabla de Reclasificación total del año resultará de la suma de los puntos obtenidos por los clubes en los partidos del Torneo Águila 2018 en las fases Todos vs. Todos, Cuadrangulares y Final”. De esta manera, quedan 24 puntos en disputa para que los equipos sumen en la reclasificación. Esta tabla es comandada por Cúcuta con 71 unidades, lo siguen Unión Magdalena (60), Pereira (53), Real Cartagena (47), Cortuluá (44), Quindío (43), Valledupar (41) y Llaneros (39). Vea también: Braynner García: “Con todo lo que ha hecho el Cúcuta no alcanza, aún no se ha ganado nada”

La otra final por el ascenso

El equipo que finalice líder de la reclasificación tendrá la posibilidad de disputar un partido de ida y vuelta contra el subcampeón de la final del Torneo Águila.

De esta manera el ganador de la llave ascenderá directamente. En caso de que el campeón de la final del certamen sea el mismo que lidere la reclasificación, el otro partido por el ascenso lo disputarán el subcampeón y el segundo de dicha tabla.

Sin embargo, la Dimayor aclara lo siguiente, en caso de que el subcampeón de la final del Torneo Águila sea el líder de la reclasificación.

“En caso de que el club que pierda la Final del Torneo Águila 2018 sea el mismo club que tiene derecho a jugar el repechaje por su posición en la Tabla de Reclasificación, ascenderá directamente para participar en el Campeonato Profesional Categoría Primera “A” (Liga Águila) en el 2019 sin necesidad de disputar la fase de Repechaje”.