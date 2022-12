En el Torneo Águila inicia la octava fecha: cuatro equipos luchan por destronar a Quindío

Los ‘cuyabros’ comandan en el fútbol de ascenso en Colombia, en la jornada anterior triunfaron y se hicieron al liderato de la competición con 16 puntos.

Entre ste sábado y el martes 3 de septiembre se disputarán los partidos del Torneo Águila, válidos por la octava fecha, y que tienen a cuatro equipos a la espera de un desliz del Deportes Quindío, primero en la tabla de posiciones.

Justamente, este sábado se abrirán a las 3 de la tarde los partidos con los enfrentamientos entre Leones y Chicó, en Itagüí, mientras que en Palmira, Orsomarso, último del casillero de posiciones, recibirá al conjunto 'cafetero'.

Mientras tanto el domingo, en el horario de las 3 y 30 de la tarde, se jugarán tres compromisos así: Cortuluá vs. Bogotá; Real San Andrés vs. Barranquilla y Atlético vs. Valledupar. Ese mismo día, Real Cartagena y Llaneros medirán fuerzas a las 6 de la tarde.

Ya el lunes, Boca Juniors de Cali, a las 7:45 p.m., recibirá en Pascual a Fortaleza.

El cierre de la jornada se llevará a cabo en el estadio de Techo, con el compromiso entre Tigres y Pereira, a las 7 y 30 de la noche.

Buena fecha la que se jugará en la Primera B.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Águila: