Este lunes se sortearán los cuartos de final del Torneo Águila

A las 7:15 p.m. de este 15 de mayo, la Dimayor llevará a cabo el sorteo para conocer los enfrentamientos de los ocho equipos clasificados a los “play-off” de la Segunda División.

El próximo sábado se conocerán los tres equipos que se unirán al grupo de los cinco ya clasificados a la siguiente fase del Torneo. Orsomarso, Leones, Cúcuta, Barranquilla y Fortaleza luchan por esos cupos restantes.

Por su parte, Pereira, Real Santander, Quindío, Llaneros y Boyacá ya tienen asegurada su participación en los cuartos de final.

El campeón de este semestre jugará contra el equipo que gane el título a final de año para conocer el equipo que asciende. El perdedor se enfrentará al mejor de la reclasificación, de allí saldrá el segundo ascendido.

La Dimayor explicó el sorteo, de la siguiente manera:

CUARTOS DE FINAL TORNEO ÁGUILA I – 2017: LLAVES

a) GRUPOS. – Los ocho (8) clubes clasificados a los Cuartos de Final del Torneo ÁGUILA I – 2017 se dividirán en cuatro (4) llaves, las cuales se denominarán Llave “A”, Llave “B”, Llave “C” y Llave “D”. Los Cuartos de Final se jugarán en dos (2) partidos de ida y vuelta (local y visitante).

b) SORTEO GRUPO CUADRANGULARES. – Las llaves se conformarán teniendo en cuenta el puesto ocupado en la tabla de posiciones de la fase Todos Contra Todos del Torneo Águila I 2017, para lo cual se sumarán los puntos obtenidos hasta ese momento.

Los clubes que ocupen la primera (1ª), segunda (2ª), tercera (3ª) y cuarta (4ª) posición serán cabezas de serie y los clubes en la quinta (5ª), sexta (6ª), séptima (7ª) y octava (8ª) posición en la Tabla de posiciones de la fase Todos Contra Todos de El Torneo Águila I 2017 se ubicarán en cualquiera de las llaves por sorteo.

La Llave “A” estará encabezada por el club que ocupe la primera (1ª) posición, la Llave “B” por el club que ocupe la segunda (2ª) posición, la Llave “C” por el club que ocupe la tercera (3ª) posición, la Llave “D” por el club que ocupe la cuarta (4ª) posición y sus respectivos rivales serán designados por sorteo.

Posición No. 1 – Cabeza del Grupo “A”

Posición No. 2 – Cabeza del Grupo “B”

Posición No. 3 – Cabeza del Grupo “C”

Posición No. 4 – Cabeza del Grupo “D”.

Programación de la fecha 16 y tabla de posiciones: