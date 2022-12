Farid Díaz: “Fui a jugar a la B por haber estado en el Mundial de Rusia, pero no me arrepiento”

El lateral izquierdo confirmó que no continuará en Valledupar, a donde llegó para el presente semestre para mantenerse en ritmo. “Cuando llegué de la Selección todos los equipos ya estaban armados”, aseguró.

“Del Mundial a la B: Farid Díaz es el nuevo refuerzo de Valledupar”, fue el anuncio del pasado 10 de septiembre, que extrañó a gran parte del fútbol colombiano en aquel momento.

El lateral izquierdo, venía de estar en Rusia con la Selección Colombia y pasaba de ser campeón en el fútbol paraguayo con Olimpia a jugar el torneo del ascenso de nuestro país.

“Tomé está decisión porque mi idea era mantenerme en forma, no podía quedarme parado”, le dijo Díaz a GolCaracol.com.

Con Valledupar, el jugador de 35 años disputó ocho partidos -todos como titular-, y estuvo presente en la clasificación del equipo del Cesar a los cuadrangulares finales del Torneo Águila, en los que terminaron últimos, tras perder todos los partidos en el Grupo B.

¿Cómo fue la experiencia de jugar en la B?

“Viví muchas cosas, es un fútbol muy aguerrido, bastante rápido y exigente. Esto me ayudó a continuar en ritmo,, a seguir trabajando, que era lo más importante y mi verdadero objetivo”.

¿Qué viene de ahora adelante para su carrera?

“Tengo muchas expectativas para el próximo año. Hay diferentes propuestas que debo analizar, porque tengo varios objetivos en mi mente. Ojalá a fin de mes pueda llegar a un buen término, trataré de tomar la mejor decisión”.

¿Cuáles son esas propuestas?

“Por ahora no hay nada concreto. Hasta ahora estamos analizando y hablando con las diferentes propuestas”.

¿No continúa en Valledupar, entonces?

“Sí, es un hecho. Yo en Valledupar no sigo. Tomé esta opción como un trámite, la idea era no perder el ritmo”.

¿Hubo más propuestas además de la de Valledupar?

“Tuve varias propuestas, pero como pensé que no iba a ir al Mundial; cuando fui y volví, los equipos ya estaban armados. Quise continuar en Paraguay y no se pudo. El mercado ya estaba prácticamente cerrado y se me hizo muy difícil encontrar equipo. Igual no me arrepiento, jamás me hubiera negado ir a jugar un Mundial”.

¿Qué le dejó el Mundial?

“Es una experiencia que cualquier jugador quiere vivir. Sea jugando o no. Estar ahí fue algo mágico. Soy un agradecido con mi carrera porque he podido estar en una Copa América, en las Eliminatorias y el Mundial fue un punto de inflexión para mi carrera”.

¿Quiere volver a la Selección?

“Para mí la Selección es un punto a parte. Lo que hice allá estuvo bueno, pero hay que darle paso a los muchachos que vienen haciendo fila y se merecen esa oportunidad. Hay buenos y jóvenes laterales izquierdos que tienen un futuro inmenso”.

¿Hay Farid Díaz para rato?

“Sí, he mantenido la parte física que es lo más importante y estamos para jugar tres o cuatro años más. Ojalá todo salga bien”.