Fortaleza goleó 3-0 a Real San Andrés y sumó su quinta victoria en el Torneo Águila

El equipo bogotano venció en Cota a los sanandresanos, en el inicio de la fecha 9. Con la victoria, se ubicó parcialmente segundo en la tabla de posiciones, con 16 puntos.

Fortaleza venció 3-0 este sábado a Real San Andrés, en el inicio de la jornada nueve del Torneo Águila-II 2019.

Los goles del triunfo para el club bogotano fueron de Sebastián Acosta quien anotó un doblete (1’, 60’) y de Edward Cuernú Pinto, al minuto 34.

Cabe destacar que luego del arranque excepcional de Real San Andrés, el equipo de la isla sigue sin levantar cabeza, ya que de los últimos cuatro partidos ha perdido tres, empatado uno y ganado solamente uno.

La fecha continuará este domingo con los juegos Barranquilla vs. Orsomarso, Llaneros vs. Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío vs. Valledupar.

