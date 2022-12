Fortaleza le ganó 1-0 a Real Cartagena y se metió a los ocho, en el Torneo Águila

El equipo bogotano se impuso este domingo con un tanto de Juan Guillermo Galindrez. En el otro juego de la jornada, Barranquilla venció 3-1 a Boca Juniors, de Cali.

Fortaleza venció 1-0 este domingo al Real Cartagena, en la fecha 7 del Torneo Águila 2019.

El tanto del triunfo para el equipo bogotano fue obra Juan Guillermo Galindrez, en el minuto 75.

Con ese resultado, Fortaleza llegó a 10 puntos y se metió en el grupo de los ocho clasificados.

En el otro resultado de la jornada, Barranquilla venció 3-1 a Boca Juniors, de Cali, en la capital del Atlántico.La jornada seguirá este lunes 26 de agosto con los partidos Tigres vs. Valledupar; Pereira vs. Bogotá y Boyacá Chicó vs. Cortuluá.

