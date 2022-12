Fortaleza se hizo fuerte en casa y goleó 4-1 a Leones, en el Torneo Águila

Además, el Boyacá Chicó no pasó del empate 0-0 frente al Bogotá, en Tunja. Este domingo se jugarán tres partidos. Fortaleza se hizo fuerte en casa este sábado y goleó 4-1 a Leones, en la fecha 6 del Torneo Águila. Los goles del triunfo fueron obra de Lara, Parra, por duplicado, y Arango. El descuento del equipo antioqueño fue obra de Navarro. En el otro juego de la jornada, Boyacá Chicó no pudo como local e igualó 0-0 con Bogotá, en el estadio la Independencia de Tunja. Este domingo, se enfrentarán Tigres vs. Orsomarso; Atlético vs. Real San Andrés; y Llaneros vs. Cortuluá. Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados