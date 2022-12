Fortaleza y Real Santander celebraron este sábado en el Torneo de Ascenso

Para este domingo sigue la programación de la fecha octava con cinco compromisos, mientras que el lunes se disputará un duelo.

Fortaleza doblegó por 2-1 a Universitario de Popayán, con tantos de Sebastián Acosta y Jonathan Urrutia, mientras que por el visitante Luis Mosquera hizo lo propio.

Publicidad

Lea acá: Dayro Moreno vuelve a la convocatoria de Nacional para enfrentar a Medellín por Liga

Por su parte, Real Santander se impuso en el estadio Metropolitano frente a Barranquilla con tantos de Jonathan Duarte en dos oportunidades, Néstor Arenas y Juan Pablo Zapata. Camilo Díaz se reportó para el elenco barranquillero.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad

IOS: APP Store

Partidos de este domingo:

Publicidad

Bogotá vs. Cortuluá

Atlético de Cali vs. Valledupar

Llaneros vs. Real Cartagena

Cúcuta vs. Unión Magdalena

Quindío vs. Orsomarso