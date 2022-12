Frank Lozano es el nuevo 'Yeison Gordillo' que tiene Boyacá Chicó, finalista del Torneo Águila II

Nació en Ibagué, tiene 24 años, llegó este 2019 a las filas de los ajedrezados, es un volante de marca que corre todos los balones y ahora sueña con el título de la Primera B con el equipo de Jhon 'la Flecha' Gómez.

Este viernes, a las 6:30 p.m., Boyacá Chicó visitará a Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en el partido de ida de la final del Torneo Águila II del fútbol profesional colombiano.

Y en las filas de los ajedrezados se viene destacando en forma especial el volante de marca Frank Lozano, quien hizo recordar en sus inicios a Yeison Gordillo, hoy en el Tolima, de exitoso paso por Santa Fe y que fue figura del club boyacense, entre 2010 y 2015.

Al respecto, Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó, manifestó que "cada jugador es diferente. pero Frank, como Gordillo, tiene entrega, se sabe ubicar, es ordenado, no da balón por perdido, es solidario y es uno de los prospectos de la institución".

Mientras tanto, el futbolista tolimense solamente agradeció lo que viene pasando en la actualidad. Así dijo: "gracias a Dios acá me dieron la oportunidad y la supe aprovechar. Y todo se ve reflejado en la confianza y continuidad que me han dado los profes y el equipo”.

Lozano, quien jugó en clubes de tercera división en España y Argentina, acumuló 43 partidos en la presente temporada y es hombre clave en el esquema que maneja el técnico Jhon 'la Flecha' Gómez.

"Las directrices de los profesores han sido fundamentales para mí. Cuando llegué a Chicó manejaba otras posiciones como defensor central o lateral, pero me he venido acoplando a ser volante y he tenido una regularidad importante", dijo Lozano, quien debutó con la camiseta del Tolima en la temporada 2012.

El jugador tolimense, declarado admirador de Iván Ramiro Córdoba, Thiago Silva y Javier Mascherano, tiene ahora entre ceja y ceja ese duelo contra los 'matecañas', en la capital risaraldense.

"Esa va a ser una serie disputada. Pereira ya tiene su ascenso; pero no va a regalar nada. Nosotros vamos a ir a realizar nuestro juego, Dios quiera podamos ganar allá, y finalmente cerrar esa serie acá de local pudiendo ser campeones. Es un partido bonito”, indicó Lozano.

La nómina del Boyacá Chicó llegó desde la mañana de este jueves a la sede del primer compromiso de la final y solamente realizará algunos leves movimientos, antes de estar frente a frente con los 'matecañas'.

