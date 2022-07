Giovanni Hernández sobre James Rodríguez: "No soy quien para criticar, él sabe si está bien o mal"

Giovanni Hernández fue uno de los invitados este viernes en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El actual timonel de Atlético Fútbol Club, del torneo de la B, habló de varios temas, entre ellos de la Selección Colombia femenina, de James Rodríguez y la Selección de mayores. También tuvo palabras para Miguel Borja, que ahora juega en River Plate.

"Las niñas han unido al país, sea hombre o mujer, la gente ha estado expectante por todo lo que han hecho y ahora con la final. La Copa América la han jugado con garra, han sido superiores en todos sus partidos, obviamente todos dan como favorito a Brasil, pero tienen sus armas, son niñas que pueden hacerle un gran partido a Brasil".

Publicidad

Sobre James Rodríguez

En medio de la charla también habló de James Rodríguez y de su presente, de sobre una vuelta a la Selección Colombia. También dio su postura de

"Ojalá que llegue alguien que lo llame, que lo enfoque. No soy quien para criticar si está bien o mal, sólo él sabe si está bien, mal o regular. En una selección se selecciona a los jugadores para que puedan plasmar y ejecutar las ideas, no hay tiempo absoluto, en la Selección van los que estén en su mejor momento, en la selección no se trabaja; ojalá James pueda estar en la selección, que pueda estar al mejor nivel".

Palabras para Miguel Borja tras ser fichaje por River Plate

"Hay algo que me llama la atención en Argentina y es el que no corra no brilla, tomo el mundo habla de presión alta, es tirar todo para el mismo lado, que el jugador tiene que estar bien físicamente. Me da risa y me sorprende cuando se habla de esto, por eso, Borja tiene que correr sí o sí, porque River Plate tiene buenos jugadores; él tiene que correr para que sus compañeros le ayuden y él pueda marcar muchos goles, que ojalá nos dé muchas alegrías con sus goles".

Publicidad

También tuvo palabras para Sebastián Viera, arquero del Junior, quien hace unos días en 'Blog Deportivo' había dicho que Giovanni Hernández era uno de los que más los había inspirado a la hora de cobrar tiros libres.

"No, de enseñar absolutamente, sabíamos del arquero que nos llegaba, que es uno de los más ganadores, siempre participando de los partidos del torneo que sea, que exprese que Giovanni haya sido una inspiración en los cobros de tiro libre es una gran satisfacción. Hicimos una buena amistad, compartimos equipo. Nos quedábamos constantemente para practicar los tiros libre, era más lo que le hacía que los que me podía tapar, que la gente se emocione de esa manera cuando le va a pegar a un tiro libre, así como pasaba con Giovanni Hernández, es una satisfacción que haya expresado eso".