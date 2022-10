Gustavo Britos, el goleador de la Primera B, que quiere llevar al Atlético Huila de regreso a la A

Atlético Huila ha dejado de lado la mala campaña del semestre pasado y en esta segunda parte del año se ha clasificado a los cuadrangulares finales, tras quedar terceros en el todos contra todos, con 25 unidades. El alza en el nivel del juego del equipo tiene nombre propio: Gustavo Britos, el delantero argentino, que con 14 anotaciones es el goleador de la Primera B.

Justamente, GolCaracol.com habló con el artillero extranjero sobre sus inicios, su trayectoria en el fútbol y su presente en el conjunto ‘opita’.

Gustavo Ezequiel Britos se crió en la localidad de Pontevedra de Buenos Aires y empezó a jugar a la pelota a los ocho años en el barrio González Catán: “Junto con mi hermano, iniciamos en el Baby Fútbol, en cancha de pista, los equipos eran conformados por cinco jugadores”. Y es que el argentino compartió esta pasión desde niño con Alejandro, su gemelo.

Su primera escuela fue la Sociedad de Fomento. Sin embargo, probó suerte en San Lorenzo, donde jugó hasta octava división. Luego, se unió a Deportivo Morón, club en el cual se encontraba su hermano. Britos en esta etapa tuvo que hacer muchos sacrificios para perseguir su sueño de ser futbolista, pero el que mas recuerda fue que “tuvimos que dejar la escuela, se nos cruzaba y la dejamos desde chicos”.

A los 18 años fichó por el conjunto Defensores de Salto, debutando en la cuarta división del país del sur del continente. Britos regresó a Morón y posteriormente tuvo un paso fugaz por Talleres de Remedios de Escalada y Atlético Argentino de Merlo. En 2015, llegó a Trujillanos de Venezuela, pero no jugó mucho en su primera temporada, ya que el campeonato fue cancelado: “Yo me sorprendí, yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento allá” manifestó el jugador sobre el contexto político y social del país.

Para el 2016, tuvo su primera experiencia en Europa, aunque no fue tan bueno, puesto que el Olympiacos Volos, de la tercera categoría griega, incumplió con su palabra. “Fueron mentirosos, no me pagaron pasajes, sueldos, ni nada” comentó sobre su amargo pasaje por el ‘viejo continente’.

Un año después regresó a Venezuela, donde marcó 16 goles en el rentado local con la camiseta de Metropolitanos. Precisamente ese es el récord personal de anotaciones que está a punto de batir Britos en el Atlético Huila. Después recaló en el Blooming de Bolivia y en 2019 es fichado por el Deportivo Pasto.

“Casi toda la plantilla era nueva, al principio no me fue bien y por decisión técnica de Alexis García jugué poco” fueron las palabras de su paso por el conjunto volcánico. Tras no consolidarse en nuestro país, jugó en Deportivo Lara, Always Ready y Municipal.

A inicios de este año, el atacante de 32 años esperaba el nacimiento de su hija y decidieron volver a la Argentina. “Yo solo quería estar seis meses en mi tierra y el Cipolleti fue el único equipo que me ofreció contrato por ese tiempo” justificando esta decisión que fue más familiar que futbolística.

Tras su aventura en la tercera división de su país, a mitad del 2022 un amigo lo referenció con el Atlético Huila y no dudo en viajar a Neiva. Su ficha se demoró y debutó en la jornada 2 frente a Llaneros. Britos inició con pie derecho marcando un doblete en Villavicencio y a partir de allí no ha parado de hacer goles con la camiseta ‘auriverde’, ya son 14 tantos en 15 encuentros.

“Lo importante fue iniciar anotando, me dieron dos y metí dos” destacó sobre su estreno con el elenco huilense.

Si bien el Atlético Huila después entró en un bache a nivel de juego y resultados, la llegada de Sebastián Hernández a mediados del campeonato potencio el poder goleador de Britos: “Con Sebas me entiendo demasiado bien, hace todo fácil, sé que me va a asistir mucho” manifestó el argentino.

Partido a partido, el delantero del club ‘opita’ ha ido creciendo y la última fecha de la fase regular es muestra de ello, pues marcó el primer hat-trick de su carrera, en el juego frente al Atlético. Además, registra cuatro dobletes en el actual torneo de ascenso.

Sobre el partido de este sábado contra Deportes Quindío, por la jornada 1 del cuadrangular B, comentó que “debemos mantener el arco en cero, ser pacientes y eficaces en las opciones que tengamos”.

Finalmente, Britos enfatizó que se encuentra muy feliz en Neiva: “estamos muy bien adaptados con mi familia y mi deseo es cumplir el contrato con Atlético Huila, que se vence en junio del próximo año”.