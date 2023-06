Harold Reina, el jugador de Llaneros que fue goleador en Bolivia y que se aventuró a jugar en Chipre

La primera B del fútbol colombiano se encuentra en una de sus fases definitivas y unos de los equipos que sigue con vida en cuatro fechas de los cuadrangulares finales es Llaneros. Son segundos con 7 puntos en el grupo B y uno de sus jugadores claves es su goleador: Harold Reina. El delantero tuvo destacados pasos en el fútbol del exterior y ahora es ficha importante en la ofensiva del equipo del ‘llano’.

Reina nació hace 32 años en Rumbo, Valle, y luego de hacer unas pruebas en el Deportivo Cali, se terminó quedando en el equipo. No se consolidó y a partir de allí paso por equipos de nuestro país como Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Deportivo Pasto y Deportivo Pereira. Sin embargo, en medio de eso tuvo destacados pasos en el fútbol internacional, estuvo en The Strongest, dónde anotó más de 30 goles en 70 partidos; Nacional de Potosí y hasta se aventuró a jugar en el Larnaca y el Apollon Limassol, clubes de Chipre, un pequeño país europeo.

En el 2022 terminó jugando en el Achuapa de Guatemala y este año atendió el llamado de Llaneros para lograr el ascenso y actualmente suma cinco anotaciones en el Torneo 2023-I. Por eso, Harold Reina es el invitado en ‘ Historias de la B ’.

¿Qué sacrificios hizo para jugar al fútbol?

"Sacrificio, no lo llamo así, sino que todo lo que hacíamos lo hacíamos con amor, porque yo vivía en Jumbo y todos los días salir a entrenar a Pance con el Deportivo Cali. Era bastante lejos, todos los días, llegar del colegio, tirar la maleta, almorzar rápido y salir de una para los entrenamientos. Gracias a Dios conté con una linda familia que siempre tuvo ese apoyo ahí al 100% y como lo vienen haciendo hasta ahora".

Publicidad

Usted fue goleador en Bolivia, ¿En qué se diferencia el fútbol de ese país con el de Colombia?

"El fútbol boliviano es bueno, pero lamentablemente no es tan reconocido. Incluso cuando hago esa cantidad de goles, me dicen, no, pero es que los goles lo hiciste en Bolivia y en Bolivia para nosotros no es mucho, pero para mí significa muchísimo porque me ayudó mucho en mi carrera, en el tema personal, como delantero, conseguir un título a los 22 años edad y por primera vez ir por fuera del país".

¿Qué tan cierto es el mito de 'la altura' en Bolivia?

"Uno tiene mucha ventaja por el tema de la altura. En Potosí casi 4.060 y en La Paz casi 3.900 de altura. En realidad, es algo que uno tiene mucho de ventaja. A veces uno como jugador ya va más que todo pensando en el tema de la altura, que no me voy a ahogar, que me puede pasar esto. Ya cuando uno va así mentalmente, creo que uno va perdiendo 2-0. Pienso que se pudo ver en las últimas eliminatorias cuando Argentina le ganó a Bolivia y allá Colombia le empató. Es porque juega muy bien a la pelota. Ya el tema de la altura ya está quedando un poco hacia un lado, sino que van a jugar, a proponer y pienso que eso ahí marca mucho la diferencia en la parte deportiva y la clase de jugadores que también se tienen. Todo es mental y cuesta bastante adaptarse. A mí me costó prácticamente un mes, el preparador físico cuando llegué me ayudó muchísimo, trabajaba doble turno, me decía cómo tenía que correr, cómo tenía que respirar a la hora de frenar, que no me parara mucho, porque ahí es donde más cuesta. Y gracias a Dios pude adaptarme rápido y hacer parte de ese".

Volvió a Colombia, no tuvo continuidad en el Cali y dio el salto a Chipre, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se viven el fútbol en ese país?

"Se dio la chance de ir a jugar allá al fútbol de Chipre. Es muy pequeño, pero se vive el fútbol con mucha pasión. Hay muchos jugadores muy técnicos y de todos los países. Fue muy bueno porque también el torneo da clasificación a pre-Champions, a pre-Europa League y se juega muy intenso. La gente allá vive mucho el fútbol y la verdad para mí fue algo muy lindo. Para mí, para mi carrera, lamentablemente no se pudo seguir porque yo aún pertenecía al Deportivo Cali y el Apollon Limassol no quería comprar jugadores porque hubo un problema que tuvieron de déficit de dinero".

Publicidad

¿En qué se diferencia el fútbol de Chipre con el de Colombia?

"Allá se encuentra uno con jugador de todo tipo de clases, muy técnicos. En el fútbol colombiano hay jugadores mucho más atrevidos, allá prácticamente jugaba con veteranos. Se debía a la clase, no necesitaban ni correr, pero esa pasión que vienes a jugar al fútbol allá era muy bonito".

¿Y alguna anécdota en especial en Chipre?

"Los chipriotas hablaban su idioma y en inglés, y yo entendía poco, cuando querían, como entre ellos hablar mal de uno, Guié Guié me respaldaba, 'tu colombiano, eres muy bueno'. No te voy a dejar que te la monten".

Ahora que estás en Llaneros, usted es uno de los experimentados, ¿Qué rol le ha dado Jersson González dentro del equipo?

"En realidad, yo venía dos años solamente de jugar poco, de hacer solo dos goles por temporada. Y cuando llego acá me encuentro con el profe, es una gran persona y como cuerpo técnico lo respeto mucho. Y le agradezco mucho a él porque en realidad me ha hecho otra vez como sentir, como confiar más en mí, sacar lo mejor de mí. Y de mí solamente no, sino de todos mis compañeros, porque tenemos un buen grupo. La verdad, la clase, como el manejo que le da el grupo, es muy buena. Por eso hoy estamos donde estamos, gracias a la exigencia de él. Aquí no hace diferencia la edad a todos nos trata por igual".

Llaneros es segundo del grupo A, quedan dos fechas. ¿Qué deben mejorar en estos últimos dos partidos? ¿Cuál puede ser esa clave a mejorar para lograr ese objetivo de llegar a la final de este primer semestre?

"Tenemos que depender de nosotros, de lo que venimos trabajando durante la semana. Hacerlo realidad al día del partido dentro de la cancha, que es donde tenemos que salir a competir, de pelear una final. Sabemos que este domingo es una final para nosotros. Estamos de segundos por nosotros mismos porque a veces dejamos hacer lo que veníamos haciendo bien y lo más importante que uno tiene como jugador y como equipo siempre es la autocrítica. Eso ayuda muchísimo.