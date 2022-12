Harold Rivera: "Con Carlos Vives no he hablado, pero debe estar contento con Unión Magdalena"

El técnico de los samarios habló del fervor y la ilusión de la hinchada con su equipo. Analizó las posibilidades que tiene de ascender y habló hasta de los seguidores famosos con los que cuentan los 'bananeros'.

Harold Rivera es el técnico del Unión Magdalena y el guía de los samarios, que aspiran a ascender a la Liga Águila para 2019, después de una buena campaña en la presente temporada.

El equipo 'bananero' participa en la Primera B de nuestro país desde 2006 y gracias a la campaña de los pupilos de Rivera, que terminaron en la segunda posición de la fase 'Todos contra todos' con 60 puntos, se ha recuperado el fervor y la ilusión de volver a la gran carpa del balompié profesional colombiano.

Ahora, en el cuadrangular semifinal Unión arrancó con victoria 3-0 sobre Pereira y el próximo lunes visitará a Quindío, en la segunda jornada de la fase definitiva del campeonato.

"Unión Magdalena viene haciendo un trabajo serio, con responsabilidad, encontramos el equipo, lo ensamblamos y se viene en una línea de rendimiento óptima", comentó este viernes el entrenador del Unión en charla con GolCaracol.com.

¿Se ha recuperado la fe en el equipo por parte de los hinchas?

"Sí, sí. Así es. El apoyo de los hinchas es buenísimo. Hay un despertar de los seguidores del Unión, de ese jugador número 12 y es algo muy importante para el grupo. En el estadio Sierra Nevada se siente la energía positiva, ese respaldo y esa es una gran motivación".

¿Tienen contacto con los seguidores del Unión, tanto usted como los jugadores?

"Sí, se tiene lo normal. Y pues todos nos felicitan por lo hecho y nos piden el ascenso. Algunos piden hasta el favor de volver a la A. Es claro que los jugadores están haciendo un gran esfuerzo por ascender al Unión".

Es sabido que Unión Magdalena tiene hinchas reconocidos, ¿ha hablado con Carlos Vives, con el padre Alberto Linero?

"Aún no he hablado con Carlos Vives, pero debe estar contento con lo que estamos haciendo con Unión Magdalena. Con el padre Linero sí he hablado y él vive por el Unión, dice que hay que tener mucha fe. Las autoridades de la ciudad y del departamento también están pendientes del equipo, al igual que los directivos como Eduardo Méndes y Eduardo Dávila".

Pasando a lo fútbolístico, ¿por qué el renacer de David Ferreira con su equipo?

"Ferreira es el capitán, el referente, el líder natural, le habla a los muchachos jóvenes, es el puente entre nosotros el grupo y ha aportado mucho. Él quiere marcar historia y devolver al Unión a la A. Es el primero en llegar a los entrenamientos y se viene entregando, al igual que otros jugadores de experiencia como Montaño (Jhon), Carrillo (Erwin), Batiste (Fernando), y Mosquera (Aníbal)".

¿Cómo analiza el cuadrangular B, en el que quedaron ubicados?

"El cuadrangular es muy complicado. Es competitivo con todos los rivales y resta lo más duro. Valledupar tiene argumentos, fácil no es; Pereira tiene sus argumentos, pese a que les ganamos y Quindío ni se diga. Ahora vamos a Armenia y hay que continuar haciendo la tarea, porque estamos en modo ascenso".